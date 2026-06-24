Descubre tu próxima lectura: Vuelve la Feria del Libro Usado de Saltillo

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    Descubre tu próxima lectura: Vuelve la Feria del Libro Usado de Saltillo

Del 25 al 28 de julio la Academia Interamericana de Derechos Humanos recibirá a las librerías de la ciudad con una amplia oferta para los lectores locales

En su tercera edición la Feria del Libro Usado de Saltillo regresa a su sede en la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) en el Centro Histórico de la ciudad, con un público cada vez más mayor y la presencia de algunas de las más queridas librerías de la ciudad.

“Estamos contentos, los libreros están contentos de que se siga haciendo y que sea otra vez en la AIDH, que antes era el ICOCULT, porque está muy padre volver a ver este edificio, que tenía una vocación cultural, lleno de libros donde antes estaba la Librería Educal”, compartió a VANGUARDIA el escritor y periodista Christian Luna, coordinador del evento.

En esta ocasión participarán Librería del Desierto, Dinolibros, Librería Escorpio y Rodriguez Libreros, algunos de los establecimientos con mayor tradición en Saltillo. También estará la nueva Librería Jardín, así como Librakos y Librería Santa María, además de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado que tendrá su stand también.

A diferencia de las ediciones previas, en las que realizaron charlas y presentaciones con autores como María Fernanda Ampuero, en esta ocasión, por cuestiones presupuestales, los esfuerzos se concentrarán en la oferta editorial, sin un programa de actividades.

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“Estuvo bastante lleno el año pasado, sobre todo el primer y último día. El último se juntó con la Matlachinada y la gente también pasó a ver qué se compraba. Estuvo lleno y esperemos que este año pase lo mismo”, expresó sobre la recepción que ha tenido el evento.

Con buenos precios y títulos imperdibles, la Feria del Libro Usado de Saltillo se llevará a cabo del 25 al 28 de junio de las 10:00 a las 21:00 horas —el horario que aparece en los flyers publicados tiene un error y pone su cierre a las 18:00 horas—, en el marco del Festival Internacional de las Artes 449 FINA Saltillo.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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