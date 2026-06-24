$!Descubre tu próxima lectura: Vuelve la Feria del Libro Usado de Saltillo

En su tercera edición la Feria del Libro Usado de Saltillo regresa a su sede en la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) en el Centro Histórico de la ciudad, con un público cada vez más mayor y la presencia de algunas de las más queridas librerías de la ciudad. “Estamos contentos, los libreros están contentos de que se siga haciendo y que sea otra vez en la AIDH, que antes era el ICOCULT, porque está muy padre volver a ver este edificio, que tenía una vocación cultural, lleno de libros donde antes estaba la Librería Educal”, compartió a VANGUARDIA el escritor y periodista Christian Luna, coordinador del evento.

En esta ocasión participarán Librería del Desierto, Dinolibros, Librería Escorpio y Rodriguez Libreros, algunos de los establecimientos con mayor tradición en Saltillo. También estará la nueva Librería Jardín, así como Librakos y Librería Santa María, además de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado que tendrá su stand también. A diferencia de las ediciones previas, en las que realizaron charlas y presentaciones con autores como María Fernanda Ampuero, en esta ocasión, por cuestiones presupuestales, los esfuerzos se concentrarán en la oferta editorial, sin un programa de actividades.

“Estuvo bastante lleno el año pasado, sobre todo el primer y último día. El último se juntó con la Matlachinada y la gente también pasó a ver qué se compraba. Estuvo lleno y esperemos que este año pase lo mismo”, expresó sobre la recepción que ha tenido el evento. Con buenos precios y títulos imperdibles, la Feria del Libro Usado de Saltillo se llevará a cabo del 25 al 28 de junio de las 10:00 a las 21:00 horas —el horario que aparece en los flyers publicados tiene un error y pone su cierre a las 18:00 horas—, en el marco del Festival Internacional de las Artes 449 FINA Saltillo.

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