Desde Monclova llega la obra ‘Cocinando con Elisa’ al Teatro Garnica de Saltillo

“Es un texto que me sorprendió mucho, me pareció muy emocionante y que tenía muchas capas de lectura. El tema me parecía bastante interesante y estaba puesto de una manera muy original y que iba a ser muy emocionante verlo sobre el escenario porque muestra una relación entre dos personas, dos cocineras, que empieza como una enemistad, entre una cocinera muy experimentada y una joven inexperta, u na relación que a lo largo de la obra va cambiando y tomando diferentes matices” , explicó para VANGUARDIA su director, José Luis Luna.

“Es una cocinera grande de edad, experimentada, pero medio perversilla, y eso fue lo que me atrajo en primera instancia del personaje. Yo hace mucho que no actuaba, porque me he dedicado a dirigir, acá en Monclova con Carreta de Locos, que es mi grupo con el que tengo ya 32 años. Y ya tenía más de 20 años que no actuaba, entonces cuando José Luis me manda el texto me atrajo esa parte oscura del personaje”, compartió Valdez sobre su personaje, “las veces que había actuado siempre era como que la víctima, la buenita de la historia y yo tenía ganas de un personaje así, más complejo, lleno de matices, de oscuridad de repente pero sin irse tan a lo oscuro”.

En esta obra de época, Elisa llega a trabajar a la cocina de una hacienda cuyos patrones gustan de la alta cocina y Nicole no va a permitir que una muchacha inexperta arruine la calidad de su trabajo. Pero esta rivalidad derivará en una situación cada vez más oscura.

“Aquí se empiezan a marcar las diferencias, están muy marcados los escalones sociales. Toda la obra sucede dentro de la cocina y podemos ver a Nicole, que ha tenido una instrucción en el mundo de la cocina y domina al completo su trabajo y vemos a Elisa que está un escalón abajo, que no ha tenido esas oportunidades de desarrollo y se marca ese poder, de Nicole sobre Elisa, al verla inexperta va tratando de dominarla hasta llegar al abuso”, señaló Luna.

“Cocinando con Elisa” se presentará este viernes 14 de junio en punto de las 20:00 horas en Teatro Garnica. En preventa el boleto tiene un costo de 120 pesos y 140 en taquilla. Estos se pueden reservar al 81 1529 3721.