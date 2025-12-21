Disfruta de estas cinco películas para ver en Navidad

La Navidad suele ser presentada como un territorio de alegría obligatoria. Sin embargo, el cine —cuando es honesto— ha sabido mostrarla como un tiempo de pausa, memoria y preguntas incómodas. Estas cinco películas, disponibles en plataformas, proponen mirar las fiestas desde otro lugar: el del deseo reprimido, la pérdida, la redención, el exilio y la familia como campo de batalla emocional.

Carol (2015) Dir. Todd Haynes. La Navidad como estación de la espera. Ambientada en el Nueva York de los años cincuenta, Carol convierte las luces festivas en un telón melancólico para un amor prohibido. Cate Blanchett y Rooney Mara construyen un romance hecho de silencios, miradas y gestos mínimos, mientras la cámara de Haynes observa con distancia elegante una sociedad que castiga lo distinto. Es una película sobre el deseo y la soledad, donde la Navidad no celebra: intensifica. Disponible en Netflix o Prime Video (MX).

¡Qué bello es vivir! (1946) Dir. Frank Capra. Bajo su apariencia de clásico optimista, esta película es una de las exploraciones más profundas sobre la depresión, el fracaso y el valor de una vida ordinaria. George Bailey no necesita triunfar: necesita ser visto. Capra entiende que la Navidad no es solo redención, sino también el instante en que alguien te recuerda que importas. Vista hoy, la película resiste como un acto de humanidad frente al cinismo contemporáneo. Disponible en Prime Video y Apple TV+.

Scrooge: Un cuento de Navidad (2022) Dir. Stephen Donnelly. Esta versión animada del texto de Dickens apuesta por la fidelidad emocional más que por el ornamento. El Londres victoriano aparece como un espacio frío, casi espectral, donde la avaricia es una forma de soledad. Luke Evans presta voz a un Scrooge menos caricaturesco y más trágico, recordándonos que el miedo al otro suele nacer del miedo a uno mismo. Una película que entiende la Navidad como posibilidad de cambio, no como consigna. Disponible en Netflix.

El viaje de Carol (2002) Dir. Imanol Uribe. Una Navidad atravesada por el exilio. Carol es una niña enviada de la España franquista a Estados Unidos durante la Guerra Civil. Lo que descubre no es solo otro país, sino otra forma de vivir y de nombrar el mundo. Uribe filma con sensibilidad el choque cultural y la pérdida de la infancia, haciendo de la Navidad un espacio de transición, no de llegada. Una película discreta y profundamente autoral. Disponible en Filmin o Prime Video.