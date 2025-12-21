Disfruta de estas cinco películas para ver en Navidad

Artes
/ 21 diciembre 2025
    Disfruta de estas cinco películas para ver en Navidad

Aquí van nuestras recomendaciones para quienes desean ponerle el espíritu navideño al streaming en casa, con la familia o con amigos

La Navidad suele ser presentada como un territorio de alegría obligatoria. Sin embargo, el cine —cuando es honesto— ha sabido mostrarla como un tiempo de pausa, memoria y preguntas incómodas. Estas cinco películas, disponibles en plataformas, proponen mirar las fiestas desde otro lugar: el del deseo reprimido, la pérdida, la redención, el exilio y la familia como campo de batalla emocional.

Carol (2015)

Dir. Todd Haynes. La Navidad como estación de la espera. Ambientada en el Nueva York de los años cincuenta, Carol convierte las luces festivas en un telón melancólico para un amor prohibido. Cate Blanchett y Rooney Mara construyen un romance hecho de silencios, miradas y gestos mínimos, mientras la cámara de Haynes observa con distancia elegante una sociedad que castiga lo distinto. Es una película sobre el deseo y la soledad, donde la Navidad no celebra: intensifica. Disponible en Netflix o Prime Video (MX).

¡Qué bello es vivir! (1946)

Dir. Frank Capra. Bajo su apariencia de clásico optimista, esta película es una de las exploraciones más profundas sobre la depresión, el fracaso y el valor de una vida ordinaria. George Bailey no necesita triunfar: necesita ser visto. Capra entiende que la Navidad no es solo redención, sino también el instante en que alguien te recuerda que importas. Vista hoy, la película resiste como un acto de humanidad frente al cinismo contemporáneo. Disponible en Prime Video y Apple TV+.

Scrooge: Un cuento de Navidad (2022)

Dir. Stephen Donnelly. Esta versión animada del texto de Dickens apuesta por la fidelidad emocional más que por el ornamento. El Londres victoriano aparece como un espacio frío, casi espectral, donde la avaricia es una forma de soledad. Luke Evans presta voz a un Scrooge menos caricaturesco y más trágico, recordándonos que el miedo al otro suele nacer del miedo a uno mismo. Una película que entiende la Navidad como posibilidad de cambio, no como consigna. Disponible en Netflix.

El viaje de Carol (2002)

Dir. Imanol Uribe. Una Navidad atravesada por el exilio. Carol es una niña enviada de la España franquista a Estados Unidos durante la Guerra Civil. Lo que descubre no es solo otro país, sino otra forma de vivir y de nombrar el mundo. Uribe filma con sensibilidad el choque cultural y la pérdida de la infancia, haciendo de la Navidad un espacio de transición, no de llegada. Una película discreta y profundamente autoral. Disponible en Filmin o Prime Video.

The Family Stone (2005)

Dir. Thomas Bezucha. Bajo la apariencia de comedia dramática, esta película es una radiografía precisa de la familia contemporánea. La reunión navideña funciona como detonador de prejuicios, secretos y tensiones soterradas. Sarah Jessica Parker y un elenco coral sostienen un relato donde el humor convive con la incomodidad, recordándonos que la Navidad, para muchos, es un examen emocional del que nadie sale intacto. Disponible en Prime Video.

Estas películas no prometen felicidad inmediata. Prometen algo mejor: mirar la Navidad sin máscaras, como un tiempo donde el cine puede ser refugio, espejo y conversación pendiente.

Calificación: ★★★★★

Advertencia: Contiene melancolía, conflictos familiares, soledad y verdades emocionales que suelen aparecer, con o sin villancicos, en estas fechas.

Temas


Cine
Navidad

COMENTARIOS

Selección de los editores
Familiares de personas desaparecidas protestaron el viernes en la CDMX, frente a Palacio Nacional.

Crecen desapariciones 154% en CDMX
El saldo de 32 personas fallecidas y 63 lesionadas dejó la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre, en el Puente de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.

Fiscalía de CDMX informa resultados de peritaje por explosión de pipa en Iztapalapa
Retraso en la puesta en marcha del ramal se debió principalmente a demandas sociales de infraestructura, informaron las autoridades.

Tren al AIFA ya casi listo: iniciaron pruebas y abrirá en Semana Santa
Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Zacatecas, donde reciben atención médica.

Tragedia en carretera de Zacatecas: vuelca camión con jornaleros
Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Víctimas de Epstein avalan la publicación de archivos, pero critican falta de información clave
La agencia de Investigaciones de Crímenes Graves y Violentos de Gauteng inició una búsqueda de sospechosos en colaboración con la Unidad de Rastreo de Detección de Crímenes. FOTO:

Hombres armados asesinan a 9 personas y hieren a 10 en un pub en Sudáfrica
Mientras que los acuerdos con la FIFA de las ciudades sedes en México del Mundial 2026 se han mantenido sin transparentar, en Estados Unidos y Canadá cada ciudad opta por abrir el documento.

Abren contrato del Mundial 2026... sólo EU y Canadá
Autoridades señalan a los rusos por delitos de narcomenudeo, trata de personas y varios homicidios.

Detienen en Mexicali a líder de ‘Los Rusos’