$!Disfrutan de noche mexicana, con ópera y mariachi, en la Alameda de Saltillo

El mariachi Sol de América originarios del Guadalajara, Jalisco y la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) se reunieron este viernes 11 de septiembre para presentar “Del amor y otros pesares” un concierto gratuito en la explanada de la Biblioteca ‘Manuel Múzquiz Blanco’, en la Alameda de Saltillo. Para comenzar la noche se dio la bienvenida y agradecimiento a los presentes por parte de Dalia Reyes, quien fue la conductora durante este concierto, portando vestimentas distintivas del estado de Chiapas. “Esta ropa es muy valiosa en todos los sentidos”, expresó Dalia.

El evento estuvo dividido por bloques, en los cuales se disfrutó del gran repertorio emblemático musical mexicano, canciones como “Bésame mucho”, “Cielito lindo”, ”Hermoso cariño”, ”Si nos dejan” entre otros, interpretados por solos de los integrantes de la COSA y al ritmo del mariachi. Durante el evento también se compartió la información de los siguientes proyectos que tiene la compañía, entre ellos se comentó que se estarán presentando en el Festival Internacional Cervantino en el mes de octubre. Además se invitó a los pequeños a participar en el grupo de Coro Infantil Comunitario, que tiene como objetivo que los niños y niñas se interesen en la ópera.

Como parte del último bloque se presentó la canción “Amor eterno” de Rocio Dúrcal a cargo de Valeria Obregón, quien con sentimiento en su interpretación provocó cantos y llantos de los presentes. Para la última interpretación de la noche se cantó “México lindo y querido “ interpretada por Tamar Villarreal y Neto Barrientos. Entre grandes aplausos y con el “Viva México” del público se dio por concluido el concierto. “Bravo por el mariachi, bravo por Saltillo, por su cultura y su arte que es muchísimo lo que hacemos aquí”, comentó al finalizar el concierto el director de la COSA, Alejandro Reyes-Valdés.

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