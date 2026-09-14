Disfrutan de noche mexicana, con ópera y mariachi, en la Alameda de Saltillo

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    Disfrutan de noche mexicana, con ópera y mariachi, en la Alameda de Saltillo

Canciones emblemáticas de México como “Amor eterno” y “Bésame mucho” se tocó al ritmo del mariachi Sol de América , interpretados por la Compañía de Ópera de Saltillo en la Alameda de Saltillo este viernes 11 de septiembre

El mariachi Sol de América originarios del Guadalajara, Jalisco y la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) se reunieron este viernes 11 de septiembre para presentar “Del amor y otros pesares” un concierto gratuito en la explanada de la Biblioteca ‘Manuel Múzquiz Blanco’, en la Alameda de Saltillo.

Para comenzar la noche se dio la bienvenida y agradecimiento a los presentes por parte de Dalia Reyes, quien fue la conductora durante este concierto, portando vestimentas distintivas del estado de Chiapas.

“Esta ropa es muy valiosa en todos los sentidos”, expresó Dalia.

El evento estuvo dividido por bloques, en los cuales se disfrutó del gran repertorio emblemático musical mexicano, canciones como “Bésame mucho”, “Cielito lindo”, ”Hermoso cariño”, ”Si nos dejan” entre otros, interpretados por solos de los integrantes de la COSA y al ritmo del mariachi.

Durante el evento también se compartió la información de los siguientes proyectos que tiene la compañía, entre ellos se comentó que se estarán presentando en el Festival Internacional Cervantino en el mes de octubre.

Además se invitó a los pequeños a participar en el grupo de Coro Infantil Comunitario, que tiene como objetivo que los niños y niñas se interesen en la ópera.

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Como parte del último bloque se presentó la canción “Amor eterno” de Rocio Dúrcal a cargo de Valeria Obregón, quien con sentimiento en su interpretación provocó cantos y llantos de los presentes.

Para la última interpretación de la noche se cantó “México lindo y querido “ interpretada por Tamar Villarreal y Neto Barrientos. Entre grandes aplausos y con el “Viva México” del público se dio por concluido el concierto.

“Bravo por el mariachi, bravo por Saltillo, por su cultura y su arte que es muchísimo lo que hacemos aquí”, comentó al finalizar el concierto el director de la COSA, Alejandro Reyes-Valdés.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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