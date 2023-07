Dona Wiseman mostrará la vida que nace entre las grietas en la FINA 446

Durante este tiempo recibió la retroalimentación de distintas personas, pero entre tan largo proceso y tan variadas intervenciones no se había animado a iniciar un proceso de publicación.

El lanzamiento de la convocatoria de Letras del Desierto fue el detonador para dejar la indecisión atrás y elegir una versión, sin considerar alternativas o hubieras.

“Habla de cómo entre las ruinas, entre el pavimento, de pronto sale una planta. Incluso hay una ilustración que se supone que sería la portada original, hecha por Salvador Aldape, él fue una de las pérdidas, una de las personas que falleció durante este tiempo del libro y es como una casa antigua en ruinas y un árbol brotando en medio”, mencionó.

“Creo que me metí en espacios de mucha inseguridad y lo vuelvo a sentir ahora que está a punto de salir, ese espacio de inseguridad en mi propio ser poeta. No me dedico a hacer poesía entonces no hago el trabajo que otras personas hacen con su poesía”, agregó.

Con todo y que se trata de un libro tan personal recalca que el significado está en el lector. De manera que quien tenga la oportunidad de leerlo podrá verse reflejado de alguna manera, no en las experiencias íntimas de Dona Wiseman, sino en los sentimientos y símbolos que plantea.

Nuestra colaboradora, autora de la columna “La vida... para principiantes” que se publica los lunes y los viernes en la página 2 de la sección VMÁS, también ha publicado en otras antologías, así como a través de la editorial Atemporia, con un libro que esperan poder reeditar pronto.