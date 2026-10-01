$!Dos mimos y una orquesta ¿qué podría pasar? Invitan a obra ‘Mimosical’ en Teatro Garnica

¿Qué pasaría si dos mimos se ponen a jugar con un montón de instrumentos musicales? Diversión, eso es lo que va a pasar en “Mimosical”, una obra de teatro para toda la familia que concluye su temporada en Teatro Garnica este fin de semana.

Dirigida por Gina Garnica y Alberto Trejo, quien también se sube al escenario junto a Alejandro Arévalo, como este par de silenciosos intérpretes que invitarán al público a jugar y a ser parte de una orquesta.