Dos mimos y una orquesta ¿qué podría pasar? Invitan a obra ‘Mimosical’ en Teatro Garnica

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    Dos mimos y una orquesta ¿qué podría pasar? Invitan a obra ‘Mimosical’ en Teatro Garnica

El espectáculo apto para toda la familia termina su temporada este fin de semana con tres funciones divertídisimas y musicales

¿Qué pasaría si dos mimos se ponen a jugar con un montón de instrumentos musicales? Diversión, eso es lo que va a pasar en “Mimosical”, una obra de teatro para toda la familia que concluye su temporada en Teatro Garnica este fin de semana.

Dirigida por Gina Garnica y Alberto Trejo, quien también se sube al escenario junto a Alejandro Arévalo, como este par de silenciosos intérpretes que invitarán al público a jugar y a ser parte de una orquesta.

Todo está relacionado a la música, de una forma divertida, entre otras rutinas de pantomima hacen que el espectador reaccione a las situaciones de los mimos presentan”, explicó Trejo para VANGUARDIA.

Este es uno de los montajes que ya son un clásico del repertorio para toda la familia que ofrece Teatro Garnica. Ya se presentó con éxito el fin de semana pasado y terminará su temporada con tres funciones los días 2, 3 y 4 de octubre.

$!Dos mimos y una orquesta ¿qué podría pasar? Invitan a obra ‘Mimosical’ en Teatro Garnica

El horario de estas presentaciones es a las 20:00 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo será a las 18:00 horas. Los boletos se pueden adquirir en taquilla a un accesible costo de 50 pesos.

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Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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