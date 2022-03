Editorial holandesa retira el libro sobre la traición a Ana Frank

En “ The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation ” se indica que la persona que dio a conocer la ubicación de la familia Frank, que estaba oculta en un anexo secreto en un edificio junto a un canal de Ámsterdam, fue probablemente el prominente notario judío Arnold van den Bergh , quien habría informado sobre su ubicación a los nazis con el propósito de salvar a su propia familia de los campos de concentración y la muerte.

Un investigación que fue publicada este año bajo el título “ The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation” (La traición de Ana Frank: Una investigación a un caso frío ) realizada por la académica y autora canadiense Rosemary Sullivan , fue criticada en Holanda.

Los historiadores holandeses que se dieron a la tarea de revisar la investigación de Sullivan llegaron a la conclusión que “la acusación no resiste la prueba”.

En este sentido afirmaron que el libro “muestra un patrón distintivo en el que se hicieron presunciones por parte del equipo que luego se siguieron considerando como reales y después se usaron como un ladrillo para el siguiente paso en el tren lógico. Esto hace que todo el libro sea un castillo de naipes inestable, porque si cualquier paso resulta equivocado, las cartas de arriba también colapsan”.

Pieter van Twisk, el líder del equipo de investigadores de “The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation” en defensa del libro aseveró a la televisora holandesa NOS que el trabajo de los historiadores fue “muy detallado y extremadamente sólido”. “Nos da varias cosas para pensar, pero por el momento no veo que Van den Bergh pueda ser anulado definitivamente como el principal sospechoso”, añadió.

Poe su parte, el cineasta holandés Thijs Bayens a quien se le ocurrió la idea de formar al equipo de investigadores, asintió que no tenían la certidumbre total sobre Van den Bergh.

