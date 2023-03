El arte volverá a reunir esfuerzos para salvar al Cañón de San Lorenzo

Con el concierto “Just the way you are”, tributo sinfónico a Billy Joel, la Orquesta Filarmónica del Desierto (OFDC) se une a Conservación San Lorenzo AC para reunir fondos que permitan la continuación de este proyecto —además de que también se beneficiará al Fomento de Oportunidades Educativas AC, que se dedica a apoyar a jóvenes de escasos recursos para que continúen sus estudios de educación media superior—.

El evento se llevará a cabo el próximo jueves 9 de marzo, en punto de las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Acompañando a la OFDC se presentarán las bandas RedWine, The Fat Fingers y un coro de niños y jóvenes, compuesto por alumnos de los colegios Harmony School, Liceo Freinet, el Tec de Monterrey y la Escuela de Música Héctor Barrientos, dirigidos por la maestra Mildred Pozos.