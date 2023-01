‘El barrio se respeta y otras consideraciones’: cuentos de gente desgraciada, crudeza inesperada y algunas risas inapropiadas

Esa es la sensación que emana de los 13 cuentos de “El barrio se respeta y otras consideraciones” (Rayuela diseño editorial, 2022), el más reciente libro de Valencia, donde no es que haya buenos y malos, ni merecimiento o justicia, sino arbitrariedad y crudeza inesperada para el que se ponga. Y a veces también pal’ que se quite.

¿En dónde se encarnan estos relatos?

Las calles de siempre; los trabajos que parecen aburridos y convencionales; papás e hijos jugando en las cocheras de sus casas; las cantinas que todos ubican; aquel discapacitado que se hace fama en la cuadra; la tienda de la esquina que ha estado ahí por generaciones; el amigo de un amigo que parece que anda en malos pasos, pero a todos les cae bien; los malandros; los asesinatos; el COVID...

Todas esas cosas que están ahí y nos dan la sensación de normalidad son apenas la superficie a punto de romperse para ser tragado por el infierno.

En el Jalisco del autor, que logra sentirse como el estado más protagonista del mundo, en el sentido de que aquí puede pasar cualquier cosa.

En las formas menos habituales y previsibles de la violencia.

“El barrio se respeta y otras consideraciones” nos entrega elementos a los que el tapatío ya nos acostumbró: prosa filosa, familiaridad inquietante, agilidad vertiginosa, bruscos cambios de velocidad, esa permanente sensación de despojo y un delicioso humor negro que primero te arranca carcajadas frente a las desgracias ajenas, pero luego hace que te carcoma la culpa.

En entrevista para otros medios y publicaciones, como el sitio oficial de la Universidad de Guadalajara, José Luis Valencia explica que algunos de los cuentos de este libro son una herencia de su anterior entrega “Los tiempos de Dios”.

Le contó, por ejemplo al reportero Héctor Navarro, que cuando escribió aquella compilación de ficciones, hizo una lista de historias con sinopsis. El producto final ganó el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Los textos que no estaban terminados y algunos otros que nacieron posteriormente encajaron perfecto, dos años después, en el barrio.

Salvo el último cuento que destaca por su extensión, los primeros 12 son breves. Punzantes. Incómodos. Ligeramente graciosos (pero esa gracia de quien se siente acechado y frente a la ruina se ríe por nervios, más como un mecanismo de defensa o bien por ser un hijo de la chingada –también se vale–).

El libro tiene un ritmo relámpago. Y la primera parte no hace sino avanzar con el acelerador a fondo sobre una carretera recta. Tanto así que cuando se llega a la mitad de la obra, hay dos cuentos que toman sin precaución al lector, lo ponen contra la pared y le dan un balazo en la cabeza sin que antes de eso pueda entender qué pasó. Se mezclan aquí la indignación, un poco el asco y nuevamente esta sensación de decir: es que esto no sé si ya me lo ha contado alguien, quizá mamá, quizá papá... ¿o fue aquel vecino a quien no se le ve por acá hace tiempo?, ¿o lo vi en las noticias?

A partir de ahí, el ritmo desacelera, pero la intensidad se mantiene. Y también se agradece que después de la inyección de adrenalina del principio, las cosas cruentas pasen tantito más despacio, para tener oportunidad de comprenderlas.

Arrancar el 2023 con esta lectura sería un acierto. Y seguirá siendo cierto si el libro llega a mediados de año o al cierre o mucho tiempo después.

El mejor gancho para leer estos cuentos lo tiene el propio Valencia: “el barrio se respeta, aunque a veces el barrio no te respeta a ti”.