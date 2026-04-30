Eduardo Rabasa regresa a los 90’s, entre huelgas, filosofía y Elvis, en su nueva novela

De vuelta a la Ciudad de México... No, corrección, al ‘defe’, al Distrito Federal, entre vochos verdes, peseros por doquier, organilleros y, en pleno cambio de milenio, una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí es donde Bruno inicia sus veintes, donde encontrará un amor revolucionario, un ídolo musical de espuma y, aunque la cotidianeidad se antoje aburrida, una serie de encuentros, descubrimientos y azares cargados de la nostalgia del México de hace casi tres décadas. En entrevista con VANGUARDIA, el escritor y editor Eduardo Rabasa mencionó que este libro, “El hotel de los corazones rotos” (Galaxia Gutemberg, 2025), se debe a la fascinación que le generó la lectura de “Opiniones de un payaso” de Heinrich Böll, sobre un joven payaso, alcohólico y fracasado, y que lo llevó a escribir su propia versión de un personaje así.

“El epígrafe es de Heinrich Böll porque está muy clara la deuda y la inspiración. La ambienté en ese año porque era cuando tenía esa edad, y me resultaba más fácil escribir sobre un chico de esa edad cuando yo la viví. No me atrevería a escribir una novela ambientada hoy de un chico de 21 años, porque no conozco para nada sus realidades”, explicó, “tenía la idea que estuviera obsesionado con Elvis y usara esta botarga de Elvis, que sí existen, entonces como está en una especie de nada. Es una suerte de golpe del destino chafa, porque no se sacó la lotería”. Un ejercicio en los lindes de la memoria y la nostalgia le permitió al autor crear una voz del pasado en su protagonista, Bruno, moldear la personalidad, puntos de vista y lenguaje de un veinteañero a finales del siglo 20. “Al principio la novela estaba escrita mitad primera persona mitad tercera persona, porque cuando pasaba a esta última según yo había un juego conceptual de que cuando se pone la botarga no es él, es otra persona, y me hizo el favor de leerla en una versión temprana Fabio Morábito, que no solo es un gran escritor sino también un gran lector y me hizo muy buenas apreciaciones”, comentó sobre un borrador que jugaba conceptualmente con esta voz protagonista.

“Me dijo que el cambio de persona narrativa no funcionaba, solo confunde, se lee como algo conceptual y un poco pomposo. Me dijo ‘pásalo a primera persona y verás que todo funciona mucho mejor’. Eso requirió una reescritura de toda la novela, tanto de las partes en tercera persona como las de primera, para que fuera la misma voz y creo que con esa reescritura cobró mucha más fuerza la voz con los giros del lenguaje”, agregó. Rabasa considera que la escritura en primera persona debe “ser fiel a la voz, las ideas, de ese personaje”, por lo que su trabajo para esta novela fue situarse en la visión del mundo de este chico, su dialecto chilango, su educación y cultura. Además, como editor reconoce que es su objetivo al momento de escribir el separar ambas facetas, de manera que no esté autocensurándose o editándose de manera anticipada y la escritura pueda fluir.