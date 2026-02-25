El director Iván López Reynoso ofrecerá un concierto en Coahuila en el mes de mayo

Uno de los más destacados directores de ópera y sinfónicos de México, Iván López Reynoso, visitará tierras coahuilenses esta primavera como parte de una gira que lo llevará a distintos estados del país, así como su primera presentación en Chile, en la ciudad de Concepción. Su agenda inicia en la Ciudad de México junto a la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), en la Sala Nezahualcóyotl, donde dirigirá un concierto de música tradicional mexicana el 28 de febrero y 1 de marzo. El día 6 colaborará con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Panamericana con un programa de Mayer, Ravel y Shostakóvich.

Los días 13 y 14 de marzo viajará a Chile para dirigir obras de Tchaikovsky y Beethoven con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, antes de regresar a la capital mexicana el 20 y 22 para tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, antes de volver a colaborar el 28 y 29 con la OFUNAM. Destaca su participación en abril y mayo al frente de la obra “Turandot” de Puccini en con la Ópera de Atlanta en Estados Unidos y los días 14 y 17 estará al frente de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes antes de viajar a Veracruz para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Xalapa el día 22.

Por último, terminará su gira en tierras laguneras junto a la Camerata de Coahuila, con un concierto el día 29 de mayo donde interpretarán música de Haydn y Brahms en el Teatro Isauro Martínez de Torreón. Esto, antes de viajar nuevamente a los Estados Unidos para unirse a la Milwaukee Symphony Orchestra los días 5 y 6 de junio. TE PUEDE INTERESAR: La Filarmónica del Desierto promete ‘Pasión, romance y drama’ en su próximo concierto en Saltillo “Después de haber iniciado el año con una agenda operística muy contrastante entre Puccini y Donizetti en Pamplona y Bilbao respectivamente, me ilusiona especialmente emprender una agenda sinfónica igualmente variada y completa en mi país”, compartió a medios el director.

