El director Iván López Reynoso ofrecerá un concierto en Coahuila en el mes de mayo

Artes
/ 25 febrero 2026
    El director Iván López Reynoso ofrecerá un concierto en Coahuila en el mes de mayo

Como parte de su gira de primavera, el maestro se presentará en Torreón junto a la Camerata de Coahuila

Uno de los más destacados directores de ópera y sinfónicos de México, Iván López Reynoso, visitará tierras coahuilenses esta primavera como parte de una gira que lo llevará a distintos estados del país, así como su primera presentación en Chile, en la ciudad de Concepción.

Su agenda inicia en la Ciudad de México junto a la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), en la Sala Nezahualcóyotl, donde dirigirá un concierto de música tradicional mexicana el 28 de febrero y 1 de marzo. El día 6 colaborará con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Panamericana con un programa de Mayer, Ravel y Shostakóvich.

Los días 13 y 14 de marzo viajará a Chile para dirigir obras de Tchaikovsky y Beethoven con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, antes de regresar a la capital mexicana el 20 y 22 para tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, antes de volver a colaborar el 28 y 29 con la OFUNAM.

Destaca su participación en abril y mayo al frente de la obra “Turandot” de Puccini en con la Ópera de Atlanta en Estados Unidos y los días 14 y 17 estará al frente de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes antes de viajar a Veracruz para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Xalapa el día 22.

Por último, terminará su gira en tierras laguneras junto a la Camerata de Coahuila, con un concierto el día 29 de mayo donde interpretarán música de Haydn y Brahms en el Teatro Isauro Martínez de Torreón. Esto, antes de viajar nuevamente a los Estados Unidos para unirse a la Milwaukee Symphony Orchestra los días 5 y 6 de junio.

TE PUEDE INTERESAR: La Filarmónica del Desierto promete ‘Pasión, romance y drama’ en su próximo concierto en Saltillo

“Después de haber iniciado el año con una agenda operística muy contrastante entre Puccini y Donizetti en Pamplona y Bilbao respectivamente, me ilusiona especialmente emprender una agenda sinfónica igualmente variada y completa en mi país”, compartió a medios el director.

