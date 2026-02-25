La Filarmónica del Desierto promete ‘Pasión, romance y drama’ en su próximo concierto en Saltillo

Luego de un magistral concierto inaugural en pasado 29 de enero, a cargo de Carles & Sofía Piano Dúo, este jueves 26 de febrero la Orquesta Filarmónica del Desierto continúa su temporada 2026 con el clarinete como protagonista. “Mozart: Pasión, Romance y Drama” es el nombre del programa que interpretarán en punto de las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, el cual iniciará con la obertura de la ópera “Don Giovanni”, que Mozart escribió inspirado en el mítico personaje del seductor Don Juan.

La velada continuará con la presencia del solista cubano Alden Ortuño con el Concierto para Clarinete y Orquesta, también de Mozart, una “obra nacida de la estrecha conexión entre compositor, intérprete y constructor del instrumento, revelando un equilibrio refinado entre dramatismo y lirismo”. Para concluir la noche, la orquesta interpretará la Sinfonía no. 104 de Haydn, conocida como “London”, considerada la culminación sinfónica de su autor y una afirmación plena de su madurez creativa.

Bajo la batuta del maestro Natanael Espinoza, el concierto ofrecerá “una velada de alto rigor artístico y profunda carga emocional”. Además, habrá una charla previa con el maestro Eliézer Jáuregui, totalmente gratuita, en punto de las 19:30 horas, donde compartirá contexto sobre las obras a escuchar, datos curiosos y otra información importante para disfrutar a cabalidad del espectáculo. Al finalizar y antes de empezar el evento, habrá una degustación de vinos de Coahuila en el lobby del Fernando Soler. TE PUEDE INTERESAR: Macron nombra nuevo director del Museo de Louvre, tras el robo de joyas Los boletos ya se pueden adquirir a través de la plataforma NewTicket o en la taquilla del teatro.

