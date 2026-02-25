La Filarmónica del Desierto promete ‘Pasión, romance y drama’ en su próximo concierto en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 25 febrero 2026
    La Filarmónica del Desierto promete ‘Pasión, romance y drama’ en su próximo concierto en Saltillo

Este jueves la OFDC continuará con su temporada en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, con un programa integrado por obras de Mozart y Haydn

Luego de un magistral concierto inaugural en pasado 29 de enero, a cargo de Carles & Sofía Piano Dúo, este jueves 26 de febrero la Orquesta Filarmónica del Desierto continúa su temporada 2026 con el clarinete como protagonista.

“Mozart: Pasión, Romance y Drama” es el nombre del programa que interpretarán en punto de las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, el cual iniciará con la obertura de la ópera “Don Giovanni”, que Mozart escribió inspirado en el mítico personaje del seductor Don Juan.

La velada continuará con la presencia del solista cubano Alden Ortuño con el Concierto para Clarinete y Orquesta, también de Mozart, una “obra nacida de la estrecha conexión entre compositor, intérprete y constructor del instrumento, revelando un equilibrio refinado entre dramatismo y lirismo”.

Para concluir la noche, la orquesta interpretará la Sinfonía no. 104 de Haydn, conocida como “London”, considerada la culminación sinfónica de su autor y una afirmación plena de su madurez creativa.

Bajo la batuta del maestro Natanael Espinoza, el concierto ofrecerá “una velada de alto rigor artístico y profunda carga emocional”. Además, habrá una charla previa con el maestro Eliézer Jáuregui, totalmente gratuita, en punto de las 19:30 horas, donde compartirá contexto sobre las obras a escuchar, datos curiosos y otra información importante para disfrutar a cabalidad del espectáculo. Al finalizar y antes de empezar el evento, habrá una degustación de vinos de Coahuila en el lobby del Fernando Soler.

TE PUEDE INTERESAR: Macron nombra nuevo director del Museo de Louvre, tras el robo de joyas

Los boletos ya se pueden adquirir a través de la plataforma NewTicket o en la taquilla del teatro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Narcos y ‘pluris’: Mafias en México

Narcos y ‘pluris’: Mafias en México
true

Saltillo y Coahuila, oasis de seguridad
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a dos personas capturadas en Tapalpa, Jalisco.

FGR imputa a presuntos guardias de ‘El Mencho’; se quedan en prisión preventiva
Edwin Ocampo, originario de Chiapas, falleció en el despliegue federal del 22 de febrero en Jalisco y Michoacán.

Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo”
El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México.

Continúan las heladas de -10 grados en México; tolvaneras y lluvia azotarán a estos estados
El apoyo se paga directamente en las tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto desde $1,900 cada dos meses.

Beca Rita Cetina 2026: beneficiarios que cobrarán hasta $5,700 del 24 al 27 de febrero
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a la empresa Telemundo, al negarle un amparo por haber utilizado sin consentimiento la imagen de Sandra Ávila Beltrán.

SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en ‘La Reina del Sur’
La presidenta aseguró que existen condiciones de seguridad para el partido amistoso entre México y Portugal, programado para marzo, pese al contexto de violencia reciente en el país.

‘No hay ningún problema’... Sheinbaum garantiza seguridad en el México contra Portugal en el Estadio Azteca