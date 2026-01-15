$!‘El último acto de Julieta’: Una investigación llena de humor llega al Teatro Garnica de Saltillo

Cuando Shakespeare le dio a Romeo y Julieta un final tan trágico que se convirtió en el referente para ese tipos de romances fatídicos, probablemente nunca se imaginó lo que pasaría con los detectives que intentarían resolver cómo es que dos jóvenes terminaron muertos de tal manera. Esta es la premisa de “El último acto de Julieta” de Mariano Acosta, obra de teatro que regresa a Saltillo de la mano de Calaverita de Azúcar Teatro con una función este viernes 16 de enero a las 20:00 horas en el Teatro Garnica. “Tiene un toque interesante porque es una comedia detectivesca, es el caso de la muerte de Romeo y Julieta pero lo están llevando en una oficina de la policía, hay una investigación, se llevan testigos y te van contando esa historia pero bajo estos términos con muchos tintes de comedia”, compartió Efrén Estrada, director de la obra para VANGUARDIA.

La comedia es uno de los géneros que más ha explorado esta compañía, con otros montajes exitosos como “En el último toque nos vamos” —aunque también se ha adentrado en el teatro sensorial, el drama y la denuncia— y este proyecto en particular, que estrenaron en el verano del 2025 con jóvenes del taller de teatro de la Casa de la Cultura, ha permitido sacar a relucir esa vena. “El ritmo tiene que ser perfecto y los ensayos son arduos, porque para entender la comedia se tiene que entender lo que se está diciendo en el tiempo que se tiene que decir, en la respiración, en el volumen y lo bueno es que los chicos que están ahora en la compañía salen del taller y eso ayuda porque hay un lenguaje en común”, agregó. El elenco está integrado por Luis Antonio García Flores, Víctor Sifuentes, Ashley Oviedo y Alejandro López.

La función tendrá una cuota de recuperación de 150 pesos en taquilla y 100 pesos en preventa, así como precio especial de 50 pesos para estudiantes en INAPAM, detalle que no han pasado por alto pues su público ha comenzado a llenarse de personas de la tercera edad que disfrutan al máximo de su propuesta escénica. El teatro que viene Este no es el único montaje que Calaverita de Azúcar tiene en puerta, también están por presentar la versión para niños y niñas de su espectáculo de teatro sensorial “Penumbras Infantiles” con cuentos adecuados para estado edad el día 18 de enero a las 18:00 horas, también en Teatro Garnica y de igual manera estrenarán el quinto capitulo de “Penumbras de Saltillo” el viernes 23 en el mismo lugar.