Elmer Mendoza crea a una mujer que resiste la violencia y la política en ‘La sirena y el jubilado’

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Elmer Mendoza crea a una mujer que resiste la violencia y la política en ‘La sirena y el jubilado’

La nueva novela del escritor sinaloense empareja a una candidata a diputada, sobreviviente de un intento de asesinato político y feminicida, con un viejo guardia de museo

Elmer Mendoza vivió mucho tiempo con las ganas de que escribir a una mujer como protagonista de sus libros. Tal personaje no podía llegar en cualquier manera, pero cuando lo hizo tomó la forma de una sobreviviente de la violencia institucional y de género, que aspira a cambiarlo dentro de la política.

Así nació una de las partes fundamentales que integran su nueva novela “La sirena y el jubilado” (Alfaguara, 2026), con la cual llega a la Feria Internacional del Libro de Monterrey este próximo mes de octubre.

“Tolstoi hizo a Anna Karenina y ahí hay más de veinte mujeres, todas diferentes. Bovary y otras lecturas que de joven te impresionan. Son fuertes como personajes y con ‘La reina del sur’ conversé mucho con Pérez-Reverte sobre el proceso de escritura y las dificultades que sabía que encontraría, y encontré, para hacer a un personaje femenino”, compartió el autor sobre este proceso de creación para VANGUARDIA.

En la novela Carmen Larrañaga aspira por medio de una candidatura independiente a una diputación, luego de que su partido le dio la espalda por un hombre “más popular” y que sufriera un atentado contra su vida que bien podría estar ligado al narco.

“Leí a muchas mujeres y a muchas compañeras escritoras. Fue un reto que me puse”, señaló, “Carmen la creé con recuerdos, conversaciones, con un modelo de mujer que fuera bonita pero que para ella más importante fuera su inteligencia”.

Busqué ese modelo de personaje femenino que confíe más en su inteligencia que en su belleza, pero que tenga aspiraciones, sueños, representatividad social. Que emocionalmente las otras mujeres le crean”, agregó.

$!Elmer Mendoza crea a una mujer que resiste la violencia y la política en ‘La sirena y el jubilado’

La joven mujer, de un pasado duro que ni el atentado la amedrenta, encuentra una compañía y protección en el guardia de seguridad de museo Néstor del Valle, viudo además de una destacada artista japonesa.

Yo escribo mucho, hay muchos capítulos que no sirven, son de entrenamiento, y un poco voy armando la historia sobre desechos. Como novelista sé que tengo que poblar el universo de mi personaje, no solo con el antagonista, sino con personajes secundarios tan poderosos según se dedique la protagonista. Así como el Zurdo Mendieta tiene a Gris Toledo, una mujer muy fuerte también, yo tenía que crear un contrapunto potente”, explicó.

El contraste lo encontró en un hombre que representa a “las personas que han sido desechadas”, una persona de la tercera edad que, aunque dejó de trabajar hace años, aún puede hacer mucho, aportar y formar parte de la historia presente.

$!Elmer Mendoza crea a una mujer que resiste la violencia y la política en ‘La sirena y el jubilado’

“En este país tienden a tomar menos en cuenta a las personas de la tercera edad, a creer que ya acabamos nuestra historia y yo siempre me he opuesto a eso. Siempre tuve amigos grandes, de más de 60, 70, 80 años. Eran hombres que habían vivido mucho y recuerdo sus palabras”, mencionó.

Él es un hombre inteligente, recibió un entrenamiento muy serio sobre lo que fue su oficio y en el momento en que tiene que echar mano de ese aprendizaje se coloca a un lado de Carmen Larrañaga”, ahondó.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/a-un-ano-de-la-muerte-de-mauricio-fernandez-entrada-al-museo-la-milarca-sera-gratuita-FB23662513

Para el escritor, que sus protagonistas pertenezcan a dos grupos que desde el estereotipo y el prejuicio son asociados a la fragilidad, la dependencia, y otros adjetivos que menosprecian sus capacidades y derechos, es una elección que desde la ficción “da esperanza a las personas reales”.

“Si yo conseguí hacer una Carmen propositiva, inteligente, con sueños, con deseos, con fuerza, con intención de superación. Y si una joven de 20 años la lee y dice ‘wow, qué estoy haciendo con mi vida, voy a la universidad pero para qué voy’. Estamos en un mundo donde la vida debe tener sentido y entre más pronto nos demos cuenta más útiles podemos ser a la sociedad de la que formamos parte”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Libros

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Noroña, el provocador

Noroña, el provocador
true

El montaje del ‘decomiso histórico de huachicol’
Antonio, de 23 años, fue asesinado en Juchitán días después del ataque armado contra la vivienda de Elvis Guerra.

Asesinan en Juchitán a joven señalado como presunto agresor de Elvis Guerra y dejan narcomensaje
México, Noruega, Qatar y Suiza analizaron en la ONU mecanismos de mediación y diplomacia preventiva ante conflictos.

México, Noruega, Qatar y Suiza buscan fortalecer cooperación en mediación y diplomacia preventiva
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y gran Masa de Aire Frío a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h
Mariana Maus, Alberto del Arco y más figuras del misterio llegarán en octubre a la capital de Coahuila.

Fepo, Fermex, Brad Loree y más encabezan el Terror Fest Saltillo 2026
El Tricolor buscará un resultado distinto después de cuatro derrotas consecutivas ante Colombia.

Rafael Márquez y México buscan cambiar la racha ante Colombia