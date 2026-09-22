A un año de la muerte de Mauricio Fernández, entrada al Museo La Milarca será gratuita

MONTERREY, NL.- Este miércoles 23 de septiembre, el Museo La Milarca abrirá sus puertas de manera gratuita en el marco del primer aniversario luctuoso del Mauricio Fernández Garza, exalcalde de San Pedro y promotor cultural que dio vida a ese espacio en Nuevo León. El horario para que el público recorra el museo serpa de las 10:00 a las 18:00 horas y la idea es que los asistentes conozcan y recorran la colección que durante más de cinco décadas reunió el empresario sampetrino, quien también se destacó como filántropo.

La jornada que se plantea será una oportunidad para acercarse a un proyecto que nació de una pasión personal y que el propio Fernández concibió como una manera de compartir con la sociedad el acervo conformado por miles de piezas de arte, historia, ciencia y cultura.

La visión que tenía el coleccionista de que la cultura sea para todos los mexicanos permanece en el museo que está ubicado en el Parque Rufino Tamayo. La impresionante colección está integrada por 3 mil 500 piezas que permiten recorrer algunas de las disciplinas que despertaron el interés de Fernández en arte, historia, numismática, paleontología, arte popular y antigüedades.

¿CÓMO ES EL MUSEO DE LA MILARCA? Nacido en Monterrey en 1950, Mauricio Fernández comenzó a coleccionar cuando tenía 10 años, al recibir de un anticuario una licorera alemana del siglo XIX. Aquella pieza marcaría el inicio de una búsqueda que se prolongó por más de medio siglo y que lo llevo a interesarse por objetos y documentos capaces de revelar aspectos de la historia y la cultura. La creación de la Milarca representó la culminación de décadas de coleccionismo.

El espacio está integrado por seis salas: El estudio del coleccionista, el Gabinete de Mauricio, México 86, Numismática, Policromado Palencia Siglo XiV, Salón Oaxaca y Salón Octagonal.

En dichos espacios conviven obras de arte de destacados artistas mexicanos, monedas, objetos históricos, piezas de arte popular y elementos arquitectónicos procedentes de diferentes épocas y lugares. Su interés por la paleontología lo llevó también a involucrarse en la investigación de los yacimientos de Vallecillo, Nuevo León, donde se han encontrado fósiles de gran relevancia científica, entre ellos el Mauriciosaurus fernandezi. El Museo la Milarca está ubicado en Eugenio Garza Lagüera #400 Parque Rufino Tamayo, zona Valle Oriente, en San Pedro Garza García.