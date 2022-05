$!‘Elogio del bel canto’: Con la belleza de la voz regresa la actividad a Radio Concierto

“Habíamos estado trabajando pero no en el mismo formato, era imposible. Pero yo comparto con Cintli el lugar, que es muy significativo. Hemos estado mucho tiempo, hemos tenido muchísimos recitales. Es un lugar además de lindo con una buena acústica, con un gran piano y eso se extrañaba. Yo me siento muy a gusto porque si hablamos de retomar actividad, vocalmente ya tenemos gran intensidad, hay una agitación artística en la ciudad, no solo en lo vocal, y es celebrar que se abren de nuevo las puertas de esta sala, que conlleva para mí una satisfacción”, agregó por su parte el director.

Sobre el retorno a la Sala Carmen Aguirre de Fuentes, también platicamos con las sorpanos Cintli Cruz y Judith Nuncio. La primera de ellas comentó que “el cantante tiene esa necesidad de estar presentándose, y el hecho de no estar en escena te provoca cierta ansiedad y no es igual en tu casa o en estudio. Entonces es algo muy importante, porque aquí inició el taller de ópera; es muy simbólico y muy especial poder volver a presentarnos en este escenario”.

Nuncio coincidió con sus compañeros, y añadió que “en la cabeza de cada uno de nosotros no hemos salido. Hemos estado siempre preparándonos todo el tiempo. Pandemia, no pandemia, vacaciones, el cumpleaños, lo que sea, siempre nos preparamos. Yo no diría que es un regreso, yo creo que es como un seguir adelante. Me siento contenta, orgullosa, hemos trabajado muchísimo tiempo y es como regresar a donde has estado a gusto mucho tiempo”.

La sala tiene un cupo 60 personas, por lo que para acudir al evento se requiere reservación al 844 8067097, con un donativo de 100 pesos. Al momento ya se encuentra lleno casi la mitad del cupo.

“stamos pensando que este tipo de recitales se convierta en una actividad regular, pero que no soltemos el escenario ya que está abierto una vez más. Todavía no sabemos el perfil o el contenido del siguiente recital, pero probablemente para julio tendríamos una nueva propuesta”, concluyó Reyes-Valdés.