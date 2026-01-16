EU ofreció a la CIA y militares para combatir al narco; México dijo no: Sheinbaum

/ 16 enero 2026
    EU ofreció a la CIA y militares para combatir al narco; México dijo no: Sheinbaum
    Reitera que la cooperación bilateral se limita al intercambio de información y apoyo técnico, bajo principios de soberanía. /FOTO: CUARTOSCURO
La presidenta confirmó que Washington ha planteado una intervención directa de sus agencias y fuerzas armadas contra el crimen organizado

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido la participación directa de sus agencias de seguridad e incluso de fuerzas militares —incluida la Agencia Central de Inteligencia— en operativos contra el crimen organizado en México; sin embargo, subrayó que su administración ha rechazado de manera reiterada esa posibilidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre un reporte publicado por The New York Times, en el que se señala que el gobierno del presidente Donald Trump habría intensificado la presión para permitir ataques de fuerzas militares estadounidenses contra laboratorios de fentanilo en territorio mexicano.

Al respecto, Sheinbaum aclaró que, si bien existe una relación de cooperación bilateral en materia de seguridad, ésta se rige por principios de soberanía y respeto a la autonomía nacional, por lo que no se permitirá la participación de fuerzas extranjeras en operativos dentro del país.

“Nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada, y siempre hemos dicho que no”, afirmó la presidenta.

No obstante, precisó que la colaboración con Estados Unidos sí se mantiene en otros ámbitos, particularmente en el intercambio de información e inteligencia, así como en el apoyo con equipo de vigilancia, siempre que exista una solicitud expresa de las autoridades mexicanas y bajo condiciones previamente definidas.

Sheinbaum explicó que este tipo de cooperación no es nueva y ha estado presente desde administraciones anteriores, aunque enfatizó que cualquier apoyo se limita a funciones técnicas y de inteligencia, sin que ello implique intervención directa en acciones operativas.

¿Qué les planteamos en dónde se puede colaborar? Información, mucha información. A veces también se les solicita algún equipo de vigilancia bajo ciertas condiciones; se les solicita y apoyan en eso a partir de una definición de México”, detalló.

La mandataria reiteró que todos los operativos y acciones de seguridad en territorio nacional son ejecutados exclusivamente por elementos mexicanos, ya sea de las Fuerzas Armadas o de las instituciones de seguridad pública.

“Los operativos, las acciones se realizan con los elementos mexicanos”, subrayó, al insistir en que la cooperación internacional en materia de seguridad debe darse sin comprometer la soberanía nacional. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

