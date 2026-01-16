J Balvin, Andrea Bocelli, Kany García y más se presentarán gratis en la Feria de San Marcos: Lista completa

    J Balvin, Andrea Bocelli, Kany García y más se presentarán gratis en la Feria de San Marcos: Lista completa
    La Feria Nacional de San Marcos 2026 anunció a los artistas que se presentarán en el Foro de las Estrellas, con un cartel que incluye figuras internacionales y nacionales, y acceso gratuito para el público durante tres semanas en Aguascalientes. VANGUARDIA

El Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos 2026 ofrecerá conciertos gratuitos con artistas de talla internacional y propuestas de distintos géneros musicales.

La Feria Nacional de San Marcos 2026, que se celebrará en Aguascalientes, dio a conocer la lista de artistas que integran la programación del Foro de las Estrellas, uno de los escenarios más representativos del evento. Para esta edición, la feria anunció un cartel musical que reúne a figuras de alcance internacional, exponentes de la música mexicana y propuestas contemporáneas de distintos géneros, con presentaciones programadas a lo largo de tres semanas.

De acuerdo con la información oficial, todos los conciertos del Foro de las Estrellas serán gratuitos y el acceso se realizará conforme a la llegada del público, sin registro previo ni zonas preferenciales. Este formato abierto permitirá que los asistentes disfruten de los espectáculos sin costo, a diferencia de otros recintos de la feria como el Palenque, donde los boletos tienen precios variables.

ARTISTAS DE ALTO PERFIL ENCABEZAN LA EDICIÓN DE LA FERIA DE SAN MARCOS 2026

La edición 2026 de la Feria Nacional de San Marcos confirma la participación de artistas de renombre internacional. Entre los nombres más destacados se encuentran Andrea Bocelli y José Carreras, quienes aportarán una propuesta clásica con interpretaciones de ópera. A este segmento se suma Kenny G, conocido por su trayectoria en el jazz instrumental.

El cartel también incorpora a figuras reconocidas de la música urbana y electrónica, como J Balvin y David Guetta, ambos con una amplia proyección global. La programación incluye además a Paulo Londra, representante de la nueva generación de la música urbana, así como a Bryndis, agrupación enfocada en baladas románticas.

Dentro de la diversidad musical anunciada, destaca la participación de Audrey Nuna, cantante y rapera surcoreana-estadounidense que ganó relevancia internacional tras interpretar en su idioma original al personaje Mira en la película animada K-POP Demon Hunters (Las Guerreras K-pop), producción que ha recibido múltiples reconocimientos.

CARTELERA COMPLETA DEL FORO DE LAS ESTRELLAS 2026

La cartelera oficial del Foro de las Estrellas abarca presentaciones desde el 18 de abril hasta el 10 de mayo de 2026, con la siguiente programación:

ABRIL: CARTELERA DE PRESENTACIONES EN EL FORO DE LAS ESTRELLAS

- 18 de abril: Entre Amigos

- 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

- 20 de abril: BXS Brindis X Siempre

- 21 de abril: Goo Goo Dolls

- 22 de abril: J Balvin

- 23 de abril: Lara Campos

- 24 de abril: La Única Internacional Sonora Santanera

- 25 de abril: Andrea Bocelli

- 26 de abril: Álex Fernández

- 27 de abril: Orquesta Sinfónica SEDENA

- 28 de abril: Kany García

- 29 de abril: El Mimoso

- 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

MAYO: CARTELERA DE PRESENTACIONES EN EL FORO DE LAS ESTRELLAS

- 1 de mayo: Lucha libre (evento)

- 2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam, Milli

- 3 de mayo: Foreigner

- 4 de mayo: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román

- 5 de mayo: Grupo Frontera

- 6 de mayo: Mago de Oz

- 7 de mayo: Lila Downs

- 8 de mayo: David Guetta

- 9 de mayo: Paulo Londra

- 10 de mayo: Empire Of The Sun

ACCESO A LOS EVENTOS DEL FORO DE LAS ESTRELLAS SERÁ GRATUITO

El Foro de las Estrellas mantendrá su esquema de acceso gratuito durante toda la feria. El ingreso será conforme a la llegada de los asistentes, sin necesidad de registro previo y sin áreas exclusivas, lo que permite una experiencia abierta para el público general.

Este formato contrasta con el Palenque de la Feria de San Marcos, donde los espectáculos tienen costo y los precios dependen del artista y la zona. La coexistencia de ambos espacios forma parte de la estructura tradicional del evento.

La Feria Nacional de San Marcos es considerada una de las más antiguas y representativas de México. A lo largo de los años, ha incorporado nuevas propuestas artísticas y culturales, al tiempo que conserva elementos tradicionales que la identifican a nivel nacional.

