J Balvin, Andrea Bocelli, Kany García y más se presentarán gratis en la Feria de San Marcos: Lista completa

La Feria Nacional de San Marcos 2026, que se celebrará en Aguascalientes, dio a conocer la lista de artistas que integran la programación del Foro de las Estrellas, uno de los escenarios más representativos del evento. Para esta edición, la feria anunció un cartel musical que reúne a figuras de alcance internacional, exponentes de la música mexicana y propuestas contemporáneas de distintos géneros, con presentaciones programadas a lo largo de tres semanas. De acuerdo con la información oficial, todos los conciertos del Foro de las Estrellas serán gratuitos y el acceso se realizará conforme a la llegada del público, sin registro previo ni zonas preferenciales. Este formato abierto permitirá que los asistentes disfruten de los espectáculos sin costo, a diferencia de otros recintos de la feria como el Palenque, donde los boletos tienen precios variables.

ARTISTAS DE ALTO PERFIL ENCABEZAN LA EDICIÓN DE LA FERIA DE SAN MARCOS 2026 La edición 2026 de la Feria Nacional de San Marcos confirma la participación de artistas de renombre internacional. Entre los nombres más destacados se encuentran Andrea Bocelli y José Carreras, quienes aportarán una propuesta clásica con interpretaciones de ópera. A este segmento se suma Kenny G, conocido por su trayectoria en el jazz instrumental. El cartel también incorpora a figuras reconocidas de la música urbana y electrónica, como J Balvin y David Guetta, ambos con una amplia proyección global. La programación incluye además a Paulo Londra, representante de la nueva generación de la música urbana, así como a Bryndis, agrupación enfocada en baladas románticas.

Dentro de la diversidad musical anunciada, destaca la participación de Audrey Nuna, cantante y rapera surcoreana-estadounidense que ganó relevancia internacional tras interpretar en su idioma original al personaje Mira en la película animada K-POP Demon Hunters (Las Guerreras K-pop), producción que ha recibido múltiples reconocimientos.

CARTELERA COMPLETA DEL FORO DE LAS ESTRELLAS 2026 La cartelera oficial del Foro de las Estrellas abarca presentaciones desde el 18 de abril hasta el 10 de mayo de 2026, con la siguiente programación: ABRIL: CARTELERA DE PRESENTACIONES EN EL FORO DE LAS ESTRELLAS

- 18 de abril: Entre Amigos - 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco” - 20 de abril: BXS Brindis X Siempre - 21 de abril: Goo Goo Dolls - 22 de abril: J Balvin - 23 de abril: Lara Campos - 24 de abril: La Única Internacional Sonora Santanera - 25 de abril: Andrea Bocelli - 26 de abril: Álex Fernández - 27 de abril: Orquesta Sinfónica SEDENA - 28 de abril: Kany García - 29 de abril: El Mimoso - 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

MAYO: CARTELERA DE PRESENTACIONES EN EL FORO DE LAS ESTRELLAS

- 1 de mayo: Lucha libre (evento) - 2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam, Milli - 3 de mayo: Foreigner - 4 de mayo: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román - 5 de mayo: Grupo Frontera - 6 de mayo: Mago de Oz - 7 de mayo: Lila Downs - 8 de mayo: David Guetta - 9 de mayo: Paulo Londra - 10 de mayo: Empire Of The Sun