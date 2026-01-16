No solo el jamón... Premio Nobel de Medicina advierte sobre riesgo de cáncer al consumir carne de res y leche

El consumo de carne roja, especialmente la de origen vacuno, vuelve al centro del debate científico por su posible relación con el cáncer de colon. Durante años, este alimento ha sido señalado por su alto contenido de grasa, aunque el foco actual se concentra en sus componentes químicos.

El Premio Nobel de Medicina Harald Zur Hausen, galardonado en 2008, afirma que “definitivamente, el consumo de carne de origen vacuno es un factor de riesgo elevado para el cáncer colorrectal”. Sus declaraciones se basan en investigaciones epidemiológicas comparativas entre países.

Según el especialista, regiones como Japón y Corea del Sur registran tasas más altas de este tipo de cáncer, mientras que en India los índices son considerablemente menores, lo que coincide con un bajo consumo de carne de res por razones culturales y religiosas.

QUÉ COMPONENTES DE LA CARNE AUMENTAN EL RIESGO

Diversos estudios asocian el riesgo oncológico de la carne roja con sustancias específicas presentes en ella. Entre las más señaladas se encuentra el hierro hemo, que puede favorecer procesos inflamatorios en el intestino.

A esto se suman los compuestos cancerígenos que se forman cuando la carne se cocina a altas temperaturas, como ocurre al asarla o freírla. Estas sustancias pueden dañar el ADN de las células del colon a largo plazo.

Organismos internacionales, incluida la OMS, han advertido que el consumo frecuente y en grandes cantidades de carne roja procesada o no procesada incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, especialmente cuando no se acompaña de una dieta equilibrada.

LA LECHE TAMBIÉN EN ALERTA, SEGÚN ZUR HAUSEN

El científico alemán no limita su advertencia únicamente a la carne. Zur Hausen también pone el foco en el consumo de leche y productos lácteos, particularmente durante etapas sensibles como la lactancia.

“El ganado podría ser un factor de riesgo claro, por lo que hay que ser más cuidadosos”, señaló en declaraciones al medio económico Cinco Días. Algunas hipótesis sugieren que ciertos agentes presentes en la leche podrían influir en procesos celulares anómalos.

Aunque la evidencia aún está en estudio, el Nobel no descarta que la leche esté relacionada con un mayor riesgo de células malignas o con enfermedades neurodegenerativas, como esclerosis múltiple o párkinson, lo que ha reavivado el debate nutricional.

DATOS CURIOSOS

· El hierro hemo se absorbe más rápido, pero también puede dañar la mucosa intestinal

· India registra bajos índices de cáncer de colon por su dieta basada en vegetales

· Cocinar carne a más de 150 grados genera compuestos potencialmente cancerígenos

· La OMS clasifica la carne roja como “probablemente cancerígena”