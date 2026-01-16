¿Qué es la explosión de Tunguska?... el fenómeno que impacto con la fuerza de 300 bombas atómicas sin dejar rastro

Testigos relataron un destello cegador , una onda de calor extrema y un estruendo que se escuchó a cientos de kilómetros. Personas fueron derribadas por la onda expansiva y ventanas se rompieron incluso en ciudades lejanas.

La mañana del 30 de junio de 1908 , una gigantesca explosión sacudió la región de Tunguska , en Siberia central. El estallido ocurrió en una zona remota, cerca del río Podkamennaya Tunguska, en lo que hoy es Rusia.

Lo más desconcertante es que, pese a la magnitud del evento, no se encontró ningún cráter de impacto, lo que convirtió a Tunguska en uno de los mayores enigmas científicos del siglo XX.

UNA FUERZA EQUIVALENTE A 300 BOMBAS ATÓMICAS

Los estudios posteriores estimaron que la explosión liberó entre 10 y 15 megatones de energía, una potencia similar a 300 bombas como la de Hiroshima.

El estallido arrasó más de 2 mil kilómetros cuadrados de bosque, derribando cerca de 80 millones de árboles, que quedaron alineados radialmente desde el punto de la explosión.

La onda expansiva fue tan intensa que los sismógrafos de Europa y Asia registraron el evento, y durante varias noches posteriores, el cielo nocturno brilló de forma inusual en distintas partes del mundo.

CUÁL FUE LA CAUSA DEL EVENTO

La hipótesis más aceptada sostiene que Tunguska fue provocada por un asteroide o cometa que explotó en el aire antes de tocar el suelo, fenómeno conocido como explosión aérea.

Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, el objeto se desintegró por la presión y el calor, liberando toda su energía a varios kilómetros de altura.

Esta explicación justifica la ausencia de cráter y la falta de fragmentos grandes, ya que la mayor parte del material se vaporizó durante la explosión.

POR QUÉ NO SE ENCONTRARON RESTOS

Durante décadas, científicos exploraron la zona en busca de restos metálicos o evidencia directa del objeto, pero los resultados fueron limitados.

La inaccesibilidad del terreno, sumada al paso del tiempo y a la naturaleza de la explosión, dificultó la recolección de pruebas físicas concluyentes.

Algunos estudios recientes han identificado micropartículas ricas en níquel, compatibles con material extraterrestre, reforzando la teoría del origen cósmico.

QUÉ ENSEÑANZA DEJÓ TUNGUSKA

La explosión de Tunguska demostró que la Tierra puede ser afectada por objetos espaciales de tamaño relativamente pequeño, pero con consecuencias devastadoras.

Este evento impulsó el interés científico en la defensa planetaria y el monitoreo de asteroides cercanos a la Tierra.

Hoy, Tunguska es una referencia clave para comprender los riesgos de impactos cósmicos y la importancia de la vigilancia espacial.

DATOS CURIOSOS

· Ocurrió en 1908, décadas antes de la era nuclear

· Derribó más árboles que cualquier erupción volcánica conocida

· No causó muertes directas confirmadas por la baja población de la zona

· Inspiró teorías que van desde antimateria hasta agujeros negros