$!En el libro ‘Mala Resina’ Paul Medrano nos lleva al estado de Guerrero usando ‘la voz’ de sus habitantes

Los 10 cuentos que integran este libro están marcados por estas expresiones regionales, dándole una personalidad particular a todas las historias y, a pesar de que no cuenta con glosario, por mero contexto pueden ser comprendidas y disfrutar así de la narración.

“Lo he presentado en ciudades de la costa, que no tienen a veces ni siquiera oficinas de cultura, pero está haciendo algo interesante con la gente, los lectores están buscando al libro, me llegan mensajes al Whatsapp y me piden, no sé, dos libros porque les recuerda cómo hablaba su papá o su abuelo, cómo se hablaba en su pueblo. Creo que ese es el verdadero filtro o prueba de fuego que está ocurriendo con el libro”, compartió.

El autor también ubica al libro en un nicho pequeño, que comparte con muy pocos autores, donde se escribe desde el habla local, a diferencia de la tendencia que ha observado por décadas de escritores guerrerenses tratando de replicar el lenguaje centralista o incluso norteño.

“Creo que hace falta mirar hacia adentro, en lugar de mirar hacia afuera”, comentó.

Editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, este libro ya se encuentra en distribución nacional, llevando el habla guerrerense a todo el país.