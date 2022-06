En “En Blanca y negro” J.J. Benítez narra los últimos meses cuidando a su esposa con cáncer

EFE: Pero en medio de esas conversaciones con su mujer, también vuelve a recordar al lector que siempre su espíritu de investigador y de buscador de la verdad está ahí.

J.J. Benítez : Sí, en mi modesta colaboración, me gusta dejar claro siempre que puedo que muchas de las noticias o de los acontecimientos que nos han relatado no son ciertas, y lo relato porque eran conversaciones que mantuve con ella en esos difíciles momentos.

LA HISTORIA QUE LE CONTARON SOBRE “GABO”

EFE: Es quizás, sin desmerecer otros, uno de los libros más sinceros que ha escrito...

J.J. Benítez : Yo siempre me he considerado, sobre todo, un periodista, y en el código ético de un profesional, al que me atengo, siempre cuento la verdad de lo que averiguo y lo cuento con la mayor sinceridad. No podría hacerlo de otro modo. Es cierto que en este me ha costado más, porque tiene momentos muy íntimos.

EFE: En el libro también relata algunos temas hasta ahora inéditos, como el caso de que el colombiano Gabriel García Márquez (Gabo) tuvo un encuentro ovni. ¿Puede relatarnos el asunto?

J.J. Benítez : Sí, fue una conversación que mantuve con el investigador argentino Fabio Zerpa (1928-2019) en Capilla del Monte, cerca de Córdoba (Argentina), quien me habló del avistamiento ovni que tuvo García Márquez.

EFE: ¿Cómo fue?