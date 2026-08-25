$!En Israel ‘los libros mezclan a los palestinos con los nazis’, asegura especialista

La lingüista y activista por la paz Nurit Peled-Elhanan explica cómo el sistema educativo israelí tiende a equiparar a los palestinos con los nazis y cómo, en su opinión, la forma en que se enseña el Holocausto busca traumatizar y crear una sensación de amenaza constante. “Los israelíes aprenden lo mismo desde los 3 hasta los 18 años, pero a una escala cada vez mayor: Israel se muestra como la alternativa al Holocausto. Un refugio frente a un holocausto que está siempre a la vuelta de la esquina”, dice en una entrevista con EFE en Jerusalén. “Mientras que los libros mezclan, todo el tiempo, a los palestinos con los nazis”, resume. Esta exprofesora de lengua y educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén ha dedicado su carrera a investigar qué aprenden los israelíes sobre la ‘Shoah’ y cómo se representa a los palestinos en los libros de texto israelíes.

Según Peled-Elhanan, o bien no aparecen en absoluto o solo son mencionados como “un problema a ser resuelto”, “primitivos”, “potenciales exterminadores” y perpetradores de “ataques terroristas”. Sin embargo, a su juicio, lo más peligroso es cuando se les iguala con los nazis. “Desde los tres años (los alumnos) ven imágenes espantosas, inimaginables, del Holocausto. Pura ‘pornografía del mal’, de muerte y de sadismo. Cada año los traumatizan más”, explica, con el objetivo de que abracen la idea del Estado de Israel como la ‘resurrección del pueblo judío’ tras décadas de exilio y pogromos. El término ‘pornografía del mal’ fue acuñado por la historiadora israelí Hanna Yablonka, también muy crítica con un sistema educativo que describe repleto de detalles técnicos sobre la maquinaria asesina nazi -con fotografías horrendas hechas por ellos-, pero vago en conclusiones éticas y educativas para los alumnos.

A ello se suma que los adolescentes visitan Auschwithz con sus institutos -”salen de allí llenos de ganas de matar a palestinos, porque los entremezclan”, recalca Peled-Elhanan, y que en el examen final de bachillerato son obligados a elegir un suceso violento o ataque perpetrado por palestinos y describir cómo les hace identificarse con supervivientes del Holocausto. “Pero no hay nada del Holocausto ahí”, lamenta quien en 2001 ganó el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, junto al escritor palestino Izzat Ghazzawi, por su defensa de los derechos humanos y la paz. Holocausto desde la perspectiva nazi Si bien los primeros pensadores sionistas veían con desdén a los judíos de los guetos europeos, a quienes creían débiles y pasivos, incapaces de emigrar a la Palestina histórica, esa percepción se transformó tras la guerra de Yom Kipur, cuando Israel dejo de ser visto como un refugio seguro y la inmigración cayó drásticamente.

“El Ministerio de Educación pensó: ¿cómo vamos a hacer para que los jóvenes se queden? Y la maravillosa solución fue una educación forzosa, horrible y traumatizante sobre el Holocausto”, dice Peled-Elhanan sobre un giro educativo que, matiza, llevaba fraguándose desde el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961. “Antes no aprendíamos sobre el Holocausto. Después del juicio de Eichmann te decían: ‘ves, Israel es la alternativa al Holocausto’”, dice sobre el proceso judicial que alteró para siempre la percepción pública del exterminio nazi. Sin embargo, ambas académicas critican que, desde el principio, el sistema educativo israelí está más centrado en los perpetradores que en las víctimas judías, transformadas en “iconos del horror” sin un conocimiento real sobre quiénes eran. “No sabemos nada de los judíos que vivieron en Europa. Nada. Solo que fueron exterminados”, dice la lingüista sobre siglos de tradiciones, cultura y lenguas borradas (yídish, arameo, ladino) “Como si los judíos no hubieran hecho nada durante 2.000 años excepto esperar a que el sionismo los salvara”, añade.

Los estudiantes israelíes, incide Peled-Elhanan, analizan los sentimientos de los soldados alemanes en cartas escritas a sus esposas y aprenden incluso -”en oraciones argumentativas lógicas”- por qué pasaron de los fusilamientos masivos a las cámaras de gas. “Te puedes volver loco. No hay una lógica (...) Es una lógica satánica que he oído ahora en Gaza: con la inteligencia artificial no ves a la víctima, te sientes mejor, (...) no usas demasiada munición, etcétera”, dice. Peled-Elhanan, que dejó de enseñar en la Universidad Hebrea en 2020 y en la Facultad de Educación David Yellin en 2023 (de la que dimitió después de que el centro quisiera despedirla por no condenar el ataque de Hamás), asegura que una de las lecciones del Holocausto es que “se puede cometer un genocidio sin consecuencias”. Y no duda en señalar que el gobierno de Benjamín Netanyahu, con el beneplácito tanto de la Unión Europea y de Estados Unidos, está perpetrando ahora otro en la Franja de Gaza. “Ven todos esos horrores y no hacen nada. Es un holocausto de nuevo. Excepto que aquí lo ves, durante el Holocausto uno podía decir que no sabía nada”.