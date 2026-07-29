$!Entre historias y títeres se presenta cuentacuentos en el FINA 2026

Los cuentos infantiles cumplen con una función elemental en la estimulación del desarrollo integral de los infantes. A través de la magia narrativa, fomentan la imaginación y transmiten valores y enseñanzas de maneras más digeribles. Por este motivo el pasado miércoles en la Plaza Nueva Tlaxcala, como parte del 449 aniversario de nuestra ciudad, a través del Festival Internacional de las Artes Saltillo, se realizó el espectáculos de cuentacuentos interactivo con títeres y máscaras a cargo de la compañía Teteutzin Artes Vivas en punto de las 18:00 horas titulado “Mientras el lobo no está”.

En el lugar se encontraban padres de familia con niños y niñas de distintas edades emocionados por la función, algunos de ellos llevaron algunos snacks para disfrutarla mejor como palomas y juguitos. La función comenzó con la entrada de Miguel Rodríguez caracterizado e interactuando con el público, invitándolos a aprenderse una canción para que “Azulija la valija” eligiera el cuento que se interpretaría en la tarde con toques musicales en vivo de Perla Mapula Estrada. Después de que la audiencia canto fuerte la canción, azuleja la valija eligió el cuento de “Los 3 cerditos y el lobo”, historia que narra 3 hermanos que huyen de este animal para evitar ser devorados, burlándolo con trucos y bromas, que el público no dejó de reírse con los diálogos y las interpelaciones de los títeres.

Esta historia incluía mensajes para los pequeños como “No me toques, ni usted ni nadie tiene derecho a tocarme sin mi consentimiento”, frase que aplaudieron los padres de familia. Para finalizar se invitó al público a las siguientes actividades que estarán realizando en Saltillo y se pidió a los presentes realizar un video para las historias de su cuenta en donde se cantó un poco de las mañanitas a nuestra ciudad.

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