$!Escritor Daniel Melchor retrata a Allende más allá de sus heridas en crónica premiada

En marzo del 2011 Allende, Coahuila fue víctima de una atrocidad que provocó la desaparición de más de 300 personas, en un hecho que sigue marcando al municipio y que, a través de los años y por medio de distintos documentales y artículos, lo colocó en la infamia a escala nacional. Con “Manantial Herido” ganador del Premio Bellas Artes de Crónica Literaria “Carlos Montemayor” 2026, el escritor Daniel Melchor plasmó su experiencia al conocer la región hace unos años y reflexionó sobre el estigma que cubre la zona. Hace unos años aproximadamente en el 2013 Daniel residía en Monterrey, Nuevo León trabajando en sus primeras crónicas. Ahí fue donde conoció a Juan Alberto Cedillo el periodista que más investigó el caso de lo que sucedió en Allende. Sorprendido y sin dar crédito de este relato despertó su curiosidad de que había pasado después de este evento, ya que en muchos lugares se queda el estigma de que solo existe violencia en este lugar.

La llegada a Allende en el 2025 Daniel comenzó a impartir talleres de literatura desde hace un tiempo, así que con ayuda de Felipe Urista, artista de la región, decidió llevar uno de estos espacios a Allende, específicamente en La Casa de la Cultura en donde encontró algo que no se imaginaba:, un lugar ocupado con muchos profesores, llena de vida y arte. Aunque en principio él no pensaba escribir nada sobre su experiencia, comenta que en su estadía un profesor lo invitó a dar un taller a distintas secundarias, ahí fue donde pasó tiempo con las personas de este lugar y quiso compartirlo con los demás. “El resultado fue tan fantástico y tan increíble de estos jóvenes, que sin duda quise escribir lo que había visto y a la gente que había conocido”, expresó Daniel.

“Manantial herido” hace referencia a los manantiales que cruzan por la zona y la referencia de la sociedad que busca regenerarse por medio del arte y la cultura. Además habla sobre los adolescentes que buscan convertirse en escritores y artistas, o que desean darle rienda suelta a sus emociones a través de la escritura y arte. “Es mi viaje a Allende y sobre todo la historia de los talleres literarios y la historia de muchas personas”, comentó el periodista. También cuenta que dentro de esta crónica aparecen muchas referencias y vivencias de las personas que critican la serie “Somos” de la plataforma de Netflix. La decepción de los habitantes radica que no fue grabada ahí, por ese motivo la geografía no es correcta y que no retrata lo que verdaderamente sucedió en esa época, ya que comentan que fue peor.

Con “Manantial herido” busca cambiar la idea de muchos sobre el estigma de Allende como un un “pueblo bélico” y demostrar que esto es incorrecto, retratando un Allende diferente, ya que para él es un lugar detenido en el tiempo, muy tranquilo, en donde aún puedes observar a los niños yendo a la escuela en bicicleta, reflejando a niños llenos de vida y a estudiantes sedientos de conocimiento y expresión. “Es un destino agradable y amistoso, lleno de actividad cultural, bastante grato estar por allá, son personas muy amables, tienen su encanto que no ha pasado el tiempo eso me parece muy lindo”, expresó Melchor. Aunque conoce poco de nuestro estado en su estadía pudo conocer testimonios de maestros que les gustaba trabajar con niños y con adolescentes de Allende, que son muy participativos en comparación con niños de la capital o el municipio de torreón .

Una historia muy presente para Daniel que la convirtió en crónica es la ocasión que se presentó en San Carlos, una localidad cerca del municipio de Acuña, en donde tuvo una vivencia muy particular: unas niñas, agradecidas por el taller, le solicitaron un autógrafo. “Me quede pensando, yo no soy nadie para dártelo”, pensó el escritor, aunque sí se lo otorgó. Su estadía duró poco menos de dos meses y sus talleres por sesión eran de aproximadamente de hora y media. Durante las semanas acudió a distintas escuelas con ejercicios de “Haiku” que es un tipo de poesía tradicional japonesa que consiste en un poema breve de tres versos sin rima. Uno de sus sueños es presentarlo en este municipio y, en caso de que se le dé la oportunidad, quedarse unos días, aunque sabe lo difícil que es llegar desde la Ciudad de México. De igual manera busca presentarlo en la capital coahuilense, además de disfrutar todo lo que Saltillo tiene para ofrecer como su gastronomía y cultura. Daniel Melchor es escritor, periodista e investigador originario de Ciudad de México, y se ha desarrollado principalmente escribiendo crónicas para la revista Gatopardo, además en algunos medios como New York Times y en el periódico Reforma, además ha investigado para documentales y series.

Temas

Libros Entrevistas

