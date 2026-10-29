Por hora, exportaciones de México generan hasta 108 millones de dólares en septiembre

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    Por hora, exportaciones de México generan hasta 108 millones de dólares en septiembre
    El valor por hora es una forma de acercarnos a la cotidianeidad de las cifras multimillonarias de las exportaciones. VANGUARDIA

Además, en lo que va del año, las exportaciones mexicanas han generado en promedio 95.64 millones de dólares (mdd) por hora, con base al Inegi

Las exportaciones de México generaron un valor por hora de 108.05 millones de dólares (mdd) en septiembre. Con base a la información de la Balanza Comercial mexicana que registra mes con mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). VANGUARDIA observó que los valores de las exportaciones por hora de julio han sido los más altos y los de enero los más bajos.

En los nueves meses que el Inegi ha reportado los saldos de la balanza comercial de México, se detectó que el valor promedio por hora de las exportaciones fue de 95.64 mdd. Cinco meses de 2026 (abril, junio, julio, agosto y septiembre) estuvieron por encima del promedio con base a los datos más recientes.

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Las ventas al exterior de bienes y mercancías (exportaciones) por hora de cada mes se registró de la siguiente manera:

- Septiembre = 108.05 mdd/hr

- Agosto = 104.85 mdd/hr

- Julio = 109.43 mdd/hr

- Junio = 100.76 mdd/hr

- Mayo = 93.47 mdd/hr

- Abril = 100.05 mdd/hr

- Marzo = 95.06 mdd/hr

- Febrero = 84.59 mdd/hr

- Enero = 64.52 mdd/hr

Fue en julio de 2026 cuando se registró el valor más alto de las exportaciones por hora y en enero fue la cifra más alta en lo que va del año.

El cálculo del valor de las exportaciones por hora se realizó dividiendo el valor total mensual entre el número de días del mes en cuestión y después se hizo la división de ese resultado entre las 24 horas de un día.

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El valor por hora es una forma de acercar las cifras multimillonarias de la balanza comercial a una perspectiva más cotidiana.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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