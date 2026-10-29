Por hora, exportaciones de México generan hasta 108 millones de dólares en septiembre

Las exportaciones de México generaron un valor por hora de 108.05 millones de dólares (mdd) en septiembre. Con base a la información de la Balanza Comercial mexicana que registra mes con mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). VANGUARDIA observó que los valores de las exportaciones por hora de julio han sido los más altos y los de enero los más bajos.

En los nueves meses que el Inegi ha reportado los saldos de la balanza comercial de México, se detectó que el valor promedio por hora de las exportaciones fue de 95.64 mdd. Cinco meses de 2026 (abril, junio, julio, agosto y septiembre) estuvieron por encima del promedio con base a los datos más recientes.