La ‘santa’ solución de la Presidenta contra el coyotaje en el INE

El primer acto de magia lo empezó a intentar desde el lunes en la mañanera: quitarle el morenismo a Guadalupe Taddei . No ha podido. Repitió el truco el martes. También el miércoles. No le ha salido: Taddei es Morena . Llegó al INE por Morena, impulsada por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, a través de un comité de selección con mayoría morenista que eligió a puros aspirantes con vínculos morenistas; tiene a ocho familiares en nóminas de gobiernos de Morena, su hijo es secretario particular del presidente del Consejo Nacional de Morena, Morena le dio superpoderes para que hiciera lo que quisiera en el INE, etcétera. Ese truco de magia no le ha salido, pero lo va a seguir intentando.

El segundo truco de magia lo intentó ayer miércoles. Propuso que, para sacudirse a los coyotes de contratos en el INE –como Alfredo Hernández Casillas, al que metió la morenista Guadalupe Taddei–, había que dejar el contrato millonario de la papelería electoral en manos de Talleres Gráficos de México, una empresa del gobierno.

Para la Presidenta, eso garantizaría honestidad. Me río y le cuento por qué:

En uno de los videos que terminó tumbando a Guadalupe Taddei, brindan en su honor y le agradecen “el apoyo al proyecto” varios funcionarios del INE y varios contratistas. Estaban festejando un contrato que les dio el INE de Taddei por más de 70 millones de dólares para hacer las credenciales electorales. En ese contrato... ¡participó Talleres Gráficos de México!

Sí. La empresa del gobierno formó parte del consorcio con los empresarios que salen en el video: Fernando Marón Kahwagi, vicepresidente de la compañía Cosmocolor, especializada en el material mismo de la credencial; y Ramón Mondragón, director de Grupo Anémona, la empresa encargada de los códigos QR. El que graba el video es el contratista favorito de Taddei, el que se llevó a su hijo a París, Alfredo Hernández Casillas.

Esto se pone mejor. ¿Sabe quién encabezaba Talleres Gráficos de México cuando firmó el contrato por el que brindaban y festejaban en honor a Taddei? Arturo Chávez López, hoy consejero electoral del INE, uno de los integrantes del bloque alineado con Morena. ¿Quién lo nombró? Morena. Formó parte del grupo de tres consejeros avalados sólo por Morena y sus aliados desde la Cámara de Diputados.

Por cierto, Arturo Chávez López fue colaborador de la presidenta Sheinbaum cuando era alcaldesa en Tlalpan. Así que está claro a quién responde, qué firmó y con quiénes se alió. Diría el clásico: hay video.