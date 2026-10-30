Declaró Taddei ganar más que la Presidenta Sheinbaum y no poseer ningún bien inmueble ni autos

CDMX.- Guadalupe Taddei Zavala, ahora exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), recibió al año 4.7 millones de pesos brutos por su cargo, lo que equivale a 3.2 millones de pesos netos, y testó los detalles de la casa que habita, sus bienes muebles, así como los ingresos anuales de su pareja y/o dependientes económicos. En su última declaración patrimonial, la cual se había mantenido reservada, Taddei Zavala reportó que el año pasado tuvo ingresos netos por 3 millones 218 mil 693 pesos sólo por su cargo al frente del INE y ningún ingreso extra.

Este monto es casi el doble que percibió el año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reportó ingresos por un millón 790 mil pesos. En su declaración patrimonial entregada en mayo pasado, la extitular del INE no reportó ningún bien inmueble ni vehículos.

🗣️⚖️ “A quien más le conviene que esto llegue a las últimas consecuencias es a la 4T”: Guillermo Vázquez Handall (@vazquezhandall) sostiene que esclarecer el caso Guadalupe Taddei permitiría demostrar que no existe complicidad ni protección política hacia la expresidenta del INE. 🗳️#FórmulaNoticias con Juan Pablo Pérez Díaz (@perezdiazmx). — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 30, 2026

Destaca que Taddei Zavala testó todos los datos del lugar donde vive, información sobre los ingresos anuales de su pareja y/o dependientes económicos, así como la información sobre sus bienes muebles, los montos de sus cuentas bancarias y de ahorros, y en qué bancos se encontraban. ‘VIDA PRIVADA’ En su declaración patrimonial, Guadalupe Taddei Zavala justificó testar información sobre bienes muebles y los ingresos anuales de su pareja y/o dependientes económicos al afirmar que era información confidencial por contener, se indica, “datos personales”. La extitular del organismo también señaló que decidió testar estos datos de su declaración patrimonial porque están relacionados con “su vida privada”.

“Se hace de su conocimiento que la información que se encuentra testada en el cuerpo del presente documento cuenta con el carácter de confidencial, por contener datos personales y/o relacionarse con la vida privada de las personas, por lo que la misma debe ser tratada, protegida y resguardada de conformidad a lo establecido en la Norma Decimonovena del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador de Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones; de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación (publicado en el DOF el 23 de septiembre de 2019), de conformidad con el artículo 103, fracción III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información”. SIN PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS En la página 8 de su declaración patrimonial, Guadalupe Taddei Zavala afirmó no tener ninguna participación ni toma de decisión en ninguna empresa, sociedad o asociación privada, y aseguró que tampoco recibía ningún tipo de apoyo o beneficio privado.

🔴 Tres hijos, dos primos y otros familiares de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, han ocupado cargos públicos en dependencias estatales y federales, organismos y el Congreso. Hasta ahora, no hay evidencia de nepotismo.📺 #MILENIO22h con @AlexDominguezB https://t.co/Kb38ITJIki — Milenio (@Milenio) October 30, 2026

Los pocos datos que hizo públicos fue que tomó posesión como consejera presidenta del INE el 4 de abril de 2013, y que sus oficinas están dentro del órgano electoral. Taddei Zavala indicó que previamente a encabezar el INE fue presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

GOZABA DE 40 DÍAS DE AGUINALDO En la página oficial del INE se detalla que Taddei Zavala percibía un salario mensual de 262 mil 634 pesos, del cual su salario neto era de 133 mil 134 pesos, pues se indica que solicitó una reducción voluntaria mensual de 21 mil 416 pesos para que se reintegrará a la Tesorería de la Federación (Tesofe). “A solicitud de la interesada y formalizada mediante Oficio INE/PCG/515/2025, se realiza una reducción voluntaria mensual de $21,416.49; cantidad que se reintegra a la Tesorería de la Federación, quedando un total neto mensual de $133,134.00”. Destaca que Taddei Zavala gozaba de 40 días de salario como aguinaldo; una prima vacacional de cinco días de sueldo base y contaba con dos periodos vacacionales de 10 días hábiles.