Llega personal jurídico al Tec Saltillo; estudiantes preparan actividades en el bloqueo

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    Llega personal jurídico al Tec Saltillo; estudiantes preparan actividades en el bloqueo
    El bloqueo de Venustiano Carranza llegó a su tercer día sin un acuerdo anunciado para restablecer la circulación. Los manifestantes convocaron a un tendedero de testimonios que permanecerá hasta el término de la protesta. OMAR SAUCEDO

Abogados del TecNM acudieron al campus para atender el pliego petitorio; los estudiantes alistan un tendedero de denuncias y eventos artísticos en el tercer día del cierre vial

Mientras estudiantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos preparaban una nutrida agenda de actividades artísticas para el resto de este jueves y convocaban a un tendedero de denuncias a las 17:00 horas, el Tecnológico Nacional de México Campus Saltillo informó sobre la presencia de personal de su Dirección Jurídica para atender quejas y revisar las demandas del movimiento.

Las negociaciones hasta las 15:00 horas de este jueves permanecían detenidas, a la espera de que los estudiantes respondieran al planteamiento presentado por la dirección la noche del miércoles. Los inconformes habían solicitado tiempo para analizar las propuestas con el resto del movimiento, sin que hasta el momento se haya comunicado una respuesta, debido a que se espera la evaluación de uno de sus integrantes que ha estado ausente en las negociaciones.

Paralizadas las negociaciones con estudiantes del bloqueo en el Tec Saltillo

La intervención de los abogados ocurre durante el tercer día del bloqueo del bulevar Venustiano Carranza, iniciado la mañana del martes, sin que hasta el momento se haya anunciado un posible acuerdo para restablecer la circulación a corto plazo.

De acuerdo con la institución, los abogados Manuel Marcelino Delgadillo y Martín Rafael Tavera Acosta se encuentran en el Centro de Información del plantel, en representación de Antonio Andrés Pérez Méndez, director Jurídico del Tecnológico Nacional de México.

Los representantes jurídicos “se encuentran abiertos al diálogo, a escuchar y atender el pliego petitorio del Movimiento estudiantil”, señala el comunicado fechado este jueves 29 de octubre.

TENDEDERO DE DENUNCIAS Y MÚSICA

Los estudiantes convocaron a la comunidad a un tendedero de testimonios que comenzará este jueves a las 17:00 horas y permanecerá hasta que concluya la protesta. Quienes deseen participar podrán acudir a colocar su relato o enviarlo de forma anónima mediante el código QR incluido en la convocatoria.

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La programación artística difundida contempla la participación del grupo de rock Ilika, del grupo representativo de música latinoamericana Quetzal y de un representativo de rondallas.

La dirección del TecNM Saltillo sostuvo que la administración encabezada por Ania Guadalupe Sánchez Ruiz mantiene la disposición al diálogo. “Se está trabajando en los puntos medulares de este movimiento con el objetivo de llegar a una solución para poder desalojar el Bulevar Venustiano Carranza”, expresó la institución, que también ofreció disculpas a la sociedad por las afectaciones.

El acercamiento jurídico se suma a las cuatro reuniones realizadas entre estudiantes y directivos durante los días anteriores. La institución ha señalado que entregó respuestas al pliego petitorio con compromisos, responsables y fechas de cumplimiento, además de una carta de no represalias.

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Antonio Santos

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