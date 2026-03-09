Estas son las películas que podrás ver en la Muestra Intergaláctica este fin de semana en Saltillo

Del 12 al 17 de marzo la Muestra Intergaláctica regresa a Saltillo como uno de los festivales de cine más importantes del norte del país, reuniendo a lo largo de seis jornadas algunos de los mejores cortometrajes y largometrajes del momento a nivel mundial. Las funciones se llevarán a cabo en Cinépolis Paseo Villalta en punto de las 20:00 horas y los boletos para acceder a ellas ya se encuentran disponibles en la plataforma de esta cadena de cines.

El “abordaje” inicia el jueves 12 con una jornada que incluye los cortos “Sensus”, “The Last Rehearsal”, “Los recuerdos de Tito el payaso”, “Eran Dos”, “Carta de Amor a la Muerte”, “Ya Hanouni”, “Luces de la noche”, “M.E.L.” y “L’acquario”, provenientes de España, México, Reino Unido, Francia e Italia, con propuestas de ciencia ficción, horror psicológico, comedia y drama. El viernes 13 se proyectarán “Desvelo”, “32 B”, “Cocoon”, “The Fight”, “MemoNeura”, “Asparagus Dead, Cherries Red, “Paradigme des lucioles” y “El perverso mundo de los cubitos de hielo”, provenientes de España, Venezuela, Egipto, México, Reino Unido, Francia y Alemania, en géneros como documental, drama, comedia y fantasía.

El sábado 14 toca a “Free Words: A Poet from Gaza”, “La pecera”, “Pepe de mi Corazón”, “Alivios”, “Who Are You?: The Forgetful Spy”, “Aurora”, “Nemesis” Y “BALDUR” de Turquía, Países Bajos, México, Estados Unidos y Venezuela, de géneros como documental, drama, comedia, acción, misterio, horror y experimental. Al día siguiente, domingo 15, se presentarán “Desde el principio hasta el final”, “Cats”, “El Olvido”, “Breve”, “Mi fiel duque”, “Bo and Trash”, “There’s evil here” y “Aquí Estado” con propuestas de ciencia ficción, documental, drama, animación y comedia provenientes de Argentina, Serbia, México, España y Estados Unidos.

En la penúltima jornada, el lunes 16, se proyectarán “El lagarto de la 20”, “Echo”, “Pena”, “2030”, “Un mundo raro”, “The Mountain”, “Don’t Bury It” y “Aurora”, provenientes de México, Canadá, España, Reino Unido y Brasil, de géneros tales como documental, ciencia ficción, drama, coming of age, comedia, romance y thriller. Y para finalizar, el martes 17, se proyectará el largometraje “El desaire”, una co-producción del Epic Film Institute y VANGUARDIA inspirada en la historia de Rosita Alvírez y filmada en Saltillo. Puedes conocer más información de cada cinta en las redes sociales de la Muestra Intergaláctica.

Publicidad

Temas

Cine Festivales

