$!Esther Garcia desentraña la misoginia histórica en su nuevo poemario

Ganador del II Premio Iberoamericano de Poesía Konesh, “Yambi: Notas sobre el yambo de las mujeres” de Esther García es un libro que desde el verso desentraña y cuestiona la misoginia que ha sido parte de la historia de la humanidad y regresa a la luz la voz de muchas poetas que quedó sepultada por siglos. El pasado viernes 5 de junio se llevó a cabo la presentación de este libro en la Librería del Fondo de Cultura Económica Carlos Monsiváis, con la participación de la autora y comentarios del pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés.

El director de la Compañía de Ópera de Saltillo abrió el evento con una disertación sobre las listas, los griegos —“El yambo de las mujeres” de Semónides de Amorgos es considerado uno de los primeros poemas misóginos—, los mapas y el pasado, entrando en diálogo con la obra de García, que en su momento fue galardonada por ser un híbrido de “poesía, ensayo y notas narrativo-históricas sobre la misoginia en Occidente a través de los siglos”. “Antes del lenguaje había guerra, empatía, había odio, honor, discriminación también, paciencia, serenidad, había misoginia, antes de la escritura, antes de narrarla ya existía [...] La escritura es un mapa de lo humano, es una revelación de lo que está dentro de nosotros”, comentó Reyes-Valdés.

“El libro de Esther es para todos los sentidos. El ojo, si ustedes lo abren, se recrea en su forma, en esos extensos remansos, en esos silencios, que pueden ser muy incómodos. El ojo se precipita en esos caudales que son sus poemas”, agregó. Posteriormente, en su intervención, la autora ahondó en los procesos detrás de este libro, destacando la relación que mantiene con su otro libro premio “El caballo y la fusta” —y en “Yambi” el concepto de la mujer-yegua y los vocablos denigrantes usados contra las mujeres por siglos regresa— y cómo, en su tradición personal, faltaría una entrega futura para concluir una trilogía de publicaciones cuya temática se desarrolla en torno a la misoginia, además del vínculo que existe con un episodio de tentativa de feminicidio que sufrió hace casi una década.

“Pensé en todas esas mujeres locas, fabuladas, animalizadas, quise pensar desde cuándo, desde dónde, quién, inició esta fabulación que parecer ser nunca terminará. Pensé en ello cuando tuve la tentativa de feminicidio y pensé en todas las palabras con las que se me nombró [...] ¿Por qué tenían que nombrarme así por solo ser mujer?”, expresó. “Lichtenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y mi mundo no se iba a cerrar en ese pequeño estado mental. Para recomponer mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, tuve que pensar más allá de lo que se me había señalado”, continuó. Al finalizar la presentación algunas de las asistentes celebraron el trabajo de Esther y externaron sus dudas sobre otros detalles de su proceso creativo.

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