Esther Garcia desentraña la misoginia histórica en su nuevo poemario

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Esther Garcia desentraña la misoginia histórica en su nuevo poemario

‘Yambi: Notas sobre el yambo de las mujeres’, libro ganador del II Premio Iberoamericano de Poesía Konesh, se presentó el pasado viernes en la Librería Monsiváis, con una charla que ahondó en los temas que explora

Ganador del II Premio Iberoamericano de Poesía Konesh,Yambi: Notas sobre el yambo de las mujeres” de Esther García es un libro que desde el verso desentraña y cuestiona la misoginia que ha sido parte de la historia de la humanidad y regresa a la luz la voz de muchas poetas que quedó sepultada por siglos.

El pasado viernes 5 de junio se llevó a cabo la presentación de este libro en la Librería del Fondo de Cultura Económica Carlos Monsiváis, con la participación de la autora y comentarios del pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés.

$!Esther Garcia desentraña la misoginia histórica en su nuevo poemario

El director de la Compañía de Ópera de Saltillo abrió el evento con una disertación sobre las listas, los griegos —“El yambo de las mujeres” de Semónides de Amorgos es considerado uno de los primeros poemas misóginos—, los mapas y el pasado, entrando en diálogo con la obra de García, que en su momento fue galardonada por ser un híbrido de “poesía, ensayo y notas narrativo-históricas sobre la misoginia en Occidente a través de los siglos”.

“Antes del lenguaje había guerra, empatía, había odio, honor, discriminación también, paciencia, serenidad, había misoginia, antes de la escritura, antes de narrarla ya existía [...] La escritura es un mapa de lo humano, es una revelación de lo que está dentro de nosotros”, comentó Reyes-Valdés.

$!Esther Garcia desentraña la misoginia histórica en su nuevo poemario

“El libro de Esther es para todos los sentidos. El ojo, si ustedes lo abren, se recrea en su forma, en esos extensos remansos, en esos silencios, que pueden ser muy incómodos. El ojo se precipita en esos caudales que son sus poemas”, agregó.

Posteriormente, en su intervención, la autora ahondó en los procesos detrás de este libro, destacando la relación que mantiene con su otro libro premio “El caballo y la fusta” —y en “Yambi” el concepto de la mujer-yegua y los vocablos denigrantes usados contra las mujeres por siglos regresa— y cómo, en su tradición personal, faltaría una entrega futura para concluir una trilogía de publicaciones cuya temática se desarrolla en torno a la misoginia, además del vínculo que existe con un episodio de tentativa de feminicidio que sufrió hace casi una década.

$!Esther Garcia desentraña la misoginia histórica en su nuevo poemario

“Pensé en todas esas mujeres locas, fabuladas, animalizadas, quise pensar desde cuándo, desde dónde, quién, inició esta fabulación que parecer ser nunca terminará. Pensé en ello cuando tuve la tentativa de feminicidio y pensé en todas las palabras con las que se me nombró [...] ¿Por qué tenían que nombrarme así por solo ser mujer?”, expresó.

“Lichtenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y mi mundo no se iba a cerrar en ese pequeño estado mental. Para recomponer mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, tuve que pensar más allá de lo que se me había señalado”, continuó.

Al finalizar la presentación algunas de las asistentes celebraron el trabajo de Esther y externaron sus dudas sobre otros detalles de su proceso creativo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Poesía
libros

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Exigieron el regreso del GIEI y “el tema que tiene que ver con el archivo del Ejército mexicano”.

Padres de normalistas de Ayotzinapa acusan ‘puerquero’ del Gobierno con líneas de investigación
Mantienen el cierre de caseta Tlalpan por 17 camiones de normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 desaparecidos; elementos de seguridad realizan inspección.

Los 59 artefactos explosivos de Tlalpan fueron hallados en transporte de padres de los 43
El abogado Isidoro Vicario, representante legal de los padres, denunció en Paseo de la Reforma que las autoridades detuvieron a alrededor de 16 camiones.

Denuncian retención de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Tlalpan; planean iniciar hoy protestas
Personal especializado del agrupamiento Zorros resguardó 59 artefactos explosivos caseros localizados durante revisiones en la autopista México-Cuernavaca.

Aseguran 59 explosivos caseros en transporte de pasajeros sobre la carretera México-Cuernavaca
Una pantalla muestra los datos de cotización de fabricantes surcoreanos de chips, en la sala de operaciones de divisas en la sede de Hana Bank en Seúl, Corea del Su.

El precio del petróleo se dispara ante repunte de guerra con Irán
Al mismo tiempo, los compradores texanos muestran una mayor preferencia por marcas generalistas, mientras que en California predominan vehículos de lujo y contratos de arrendamiento.

Texas amenaza a California como principal mercado de automóviles de EU, según un estudio
El comando Central de EU dejó fuera de servicio a un petrolero sin carga en el Golfo de Omán después de que la tripulación se negara a obedecer las órdenes de las fuerzas estadunidenses.

EU dispara a un petrolero en Omán por violar el bloqueo a Irán
El Departamento de Seguridad Nacional de EU descartó que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal hayan recibido un permiso parole.

DHS niega que Alfonso Durazo y Américo Villarreal tengan permiso especial de ingreso a Estados Unidos