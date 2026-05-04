Eugenia Flores presenta en la FIL Coahuila su poemario ‘Florencia era un sueño al centro del atlas’
A través de poemas la autora Eugenia Flores explora la idea errónea del amor
”Florencia era un sueño al centro del atlas” es el más reciente poemario de la escritora, poeta, académica y periodista Eugenia Flores Soria, colaboradora de VANGUARDIA, el cual se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila con la participación de Carlos Lejaim Gómez y Mar Constante.
Durante la charla hablaron de los temas de los poemas que incluye el libro, como la muerte, el amor romántico y “esta idea violenta que se nos vende a las mujeres, principalmente, que nos hace soñar con la ilusión, y que el amor no solo es lo que nos hacen creer”.
“Yo sufría mucho porque yo tenía esa construcción en la cabeza y porque no podía vivir el amor de una mejor manera que no fuera así”, comentó la autora.
Dichos poemas fueron escritos y recopilados por Flores Soria a lo largo de los años, que incluyen desde poemas a la infancia hasta unos poemas feministas de 2020 con los que cierra el libro.
Antes de terminar la charla la autora leyó a los presentes un poema seleccionado por ella titulado “Verdad” que habla de la soledad que tenemos cuando estamos con una persona que no te quiere y tú te esfuerzas.
En el público se encontraban jóvenes que se interesaron por el tema e hicieron comentarios y compartieron sus sentimientos en relación del libro y sus experiencias.