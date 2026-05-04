Eugenia Flores presenta en la FIL Coahuila su poemario ‘Florencia era un sueño al centro del atlas’

”Florencia era un sueño al centro del atlas” es el más reciente poemario de la escritora, poeta, académica y periodista Eugenia Flores Soria, colaboradora de VANGUARDIA, el cual se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro Coahuila con la participación de Carlos Lejaim Gómez y Mar Constante.

Durante la charla hablaron de los temas de los poemas que incluye el libro, como la muerte, el amor romántico y “esta idea violenta que se nos vende a las mujeres, principalmente, que nos hace soñar con la ilusión, y que el amor no solo es lo que nos hacen creer”.

“Yo sufría mucho porque yo tenía esa construcción en la cabeza y porque no podía vivir el amor de una mejor manera que no fuera así”, comentó la autora.