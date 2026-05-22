Reclaman fans por la reprogramación del ‘Tenorio Cómico’ en Saltillo

Aunque parecía que sería una velada especial para los fans de ‘Las Perdidas’ y otros integrantes de la obra ‘Tenorio Cómico’, desde el martes se avisó que el evento cambiaría a una fecha próxima aún por confirmar. Sin embargo, algunos fanáticos con boleto en mano aparentemente desconocían la información y recurrieron a las redes para quejarse sin saber de la reprogramación.

“Lamentamos informar al público de Saltillo que, debido a cuestiones logísticas ajenas al artista, a la producción y al recinto, la función de TENORIO CÓMICO programada para el 21 de mayo de 2026 en Auditorio Las Maravillas será reprogramada. La nueva fecha se anunciará en los próximos días”, se puede leer en el comunicado que RCG Entertainment difundió en sus redes sociales.

Pese al comunicado, principalmente en Facebook, los reclamos no dejaron de aparecer en los comentarios, ya que algunos usuarios señalaron que se trató de muy poco tiempo para prepararse ante el cambio.