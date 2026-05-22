Reclaman fans por la reprogramación del ‘Tenorio Cómico’ en Saltillo

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    Reclaman fans por la reprogramación del ‘Tenorio Cómico’ en Saltillo
    Cambios. Seguidores de Wendy Guevara y ‘Las Perdidas’ expresaron su inconformidad tras enterarse del cambio de fecha de la obra. FOTO: CUARTOSCURO

La obra protagonizada por Wendy Guevara, Nicola Porcella y Los Mascabrothers fue pospuesta en el Auditorio Parque Las Maravillas por razones “ajenas” a actores y organizadores; situación similar ocurrió en Monterrey

Aunque parecía que sería una velada especial para los fans de ‘Las Perdidas’ y otros integrantes de la obra ‘Tenorio Cómico’, desde el martes se avisó que el evento cambiaría a una fecha próxima aún por confirmar. Sin embargo, algunos fanáticos con boleto en mano aparentemente desconocían la información y recurrieron a las redes para quejarse sin saber de la reprogramación.

“Lamentamos informar al público de Saltillo que, debido a cuestiones logísticas ajenas al artista, a la producción y al recinto, la función de TENORIO CÓMICO programada para el 21 de mayo de 2026 en Auditorio Las Maravillas será reprogramada. La nueva fecha se anunciará en los próximos días”, se puede leer en el comunicado que RCG Entertainment difundió en sus redes sociales.

Pese al comunicado, principalmente en Facebook, los reclamos no dejaron de aparecer en los comentarios, ya que algunos usuarios señalaron que se trató de muy poco tiempo para prepararse ante el cambio.

¿POR QUÉ CANCELARON WENDY GUEVARA Y PAOLITA SUÁREZ?

Esta no sería la única ciudad afectada, ya que fans de Monterrey y de otros integrantes del elenco también se quedarán sin ver en acción a las creadoras de contenido, pues la función del 27 de mayo estaba programada para realizarse en el Escenario GNP Seguros.

“Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de nuestro público. Para cualquier duda adicional, favor de consultar los canales oficiales de JR Ticket”, señala el comunicado para aquellos asistentes que decidan no esperar la nueva fecha de la puesta en escena.

De hecho, la obra parecía estar en riesgo de no llevarse a cabo, ya que apenas el pasado martes Paolita Suárez sufrió un accidente automovilístico durante la noche en León, Guanajuato, situación que habría complicado su viaje al norte del país.

¿DE QUÉ TRATA ‘TENORIO CÓMICO’?

El texto de ‘Tenorio Cómico’ es una adaptación de ‘Don Juan Tenorio’, de José Zorrilla, y combina sátira con humor mexicano.

Guevara, Nicola Porcella, Vanessa Labios 4K y Abelito participan en la puesta en escena junto a José Luis Guarneros, Freddy y Germán Ortega, El Indio Brayan, Albertano, Raúl Araiza y más actores y comediantes.

https://vanguardia.com.mx/show/lisa-anitta-y-rema-unen-generos-musicales-en-himno-rumbo-al-mundial-2026-CM20861928

La obra suma ya 24 años en cartelera y, a lo largo de su historia, han participado figuras como Arath de la Torre, Maribel Guardia, Ninel Conde, Anette Michel, Aylín Mujica, María Elena Saldaña, Alma Cero, Sergio Bazsáñez y el fallecido Daniel Bisogno.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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