Claudia Sheinbaum niega conocer bloqueos de la UIF contra empresas ligadas a hijos de Rubén Rocha Moya

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada durante la conferencia matutina de este viernes sobre presuntas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionadas con empresas vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de señalamientos difundidos en medios de comunicación sobre supuestos vínculos con integrantes del crimen organizado. Las preguntas dirigidas a la mandataria surgieron después de que el medio Milenio publicara información relacionada con presuntas medidas financieras vinculadas a familiares del mandatario sinaloense. En respuesta, Sheinbaum aseguró que no contaba con información específica respecto a posibles bloqueos o inmovilizaciones aplicadas por la UIF a personas relacionadas con el caso.

SHEINBAUM EXPLICA FUNCIONAMIENTO DE BLOQUES PREVENTIVOS DE LA UIF Durante su intervención, la presidenta explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera aplica medidas preventivas derivadas de mecanismos automáticos de riesgo dentro del sistema financiero. “La UIF hace bloqueos a partir de riesgos, que es una manera automática. No tengo conocimiento en particular de a quiénes hizo bloqueo o no”, declaró Sheinbaum ante medios de comunicación. La mandataria añadió que recientemente la UIF informó públicamente sobre diversas acciones preventivas relacionadas con alertamientos financieros, aunque precisó que no recibió detalles específicos sobre personas investigadas en Sinaloa. “Ellos informaron recientemente de algunos bloqueos que hicieron a partir de esta situación automática. No me ha informado la UIF si hizo alguna suspensión o cómo le llaman ellos, porque no le llaman congelamiento, le llaman... tienen otra palabra... para alguna persona en Sinaloa”, comentó.

UIF INFORMÓ SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS A PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS El pasado 18 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un comunicado oficial en el que confirmó la incorporación de Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), aunque sin revelar públicamente los nombres de las personas involucradas. De acuerdo con el documento oficial, las medidas fueron tomadas con carácter estrictamente preventivo y derivaron de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. La UIF explicó que los reportes se originaron después de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente. Debido a las relaciones de corresponsalía entre bancos mexicanos y entidades financieras estadounidenses, diversas instituciones emitieron alertas relacionadas con clientes clasificados como Personas Políticamente Expuestas.

SEÑALAMIENTOS DE AUTORIDADES ESTADOUNIDESES DETONARON ALERTAS FINANCIERAS Según el comunicado, las instituciones bancarias emitieron reportes conocidos como “LPB 24 Horas”, los cuales son mecanismos utilizados para alertar operaciones consideradas de riesgo dentro del sistema financiero. Con base en dichos reportes, la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a realizar inmovilizaciones preventivas con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional. La dependencia aclaró que estas acciones no representan una resolución definitiva ni acreditan responsabilidad penal o administrativa contra las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas. “La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, señaló el organismo. PERSONAS INCLUIDAS EN LISTA DE LA UIF PUEDEN EJERCER MEDIOS DE DEFENSA En el mismo comunicado, la UIF indicó que las personas sujetas a estas medidas cuentan con garantías legales y mecanismos de defensa previstos en la legislación mexicana. Entre ellos, destacó la posibilidad de ejercer la garantía de audiencia, así como presentar recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes. Asimismo, la dependencia señaló que continúa realizando análisis técnicos, financieros y documentales relacionados con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas. “La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”, agregó el organismo.

SEÑALAMIENTOS SE PRODUCEN EN MEDIO DE INVESTIGACIONES INTERNACIONALES Los cuestionamientos hacia la presidenta surgieron luego de publicaciones periodísticas relacionadas con presuntos señalamientos provenientes de autoridades estadounidenses sobre posibles vínculos entre actores políticos de Sinaloa y organizaciones criminales, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos. Hasta el momento, ni la UIF ni el gobierno federal han confirmado públicamente la identidad de las personas sujetas a inmovilizaciones preventivas, y tampoco existe información oficial que establezca procedimientos judiciales directos contra Rubén Rocha Moya o sus familiares derivados de dichas medidas financieras.

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