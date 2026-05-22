Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío y la Tormenta Negra se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, un canal de baja presión en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán la Tormenta Negra, lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, así como chubascos en la Mesa Central.

Simultáneamente, una línea seca en el norte de México, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste del país y la corriente en chorro subtropical, propiciarán rachas muy fuertes de viento en las mencionadas regiones.

A su vez, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). El sábado, una línea seca en el norte de México en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y divergencia en altura, originarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, lluvias muy fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí, y lluvias fuertes en Coahuila.

Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, además de la Mesa Central. Durante el domingo y lunes, canales de baja presión en el noreste, oriente y sureste del país, divergencia en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, un Frente Frío que se aproximará a la frontera norte del territorio nacional y una onda tropical que se desplazará sobre el sureste mexicano, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del norte, noreste, oriente, sur y sureste del país.

En el periodo de pronóstico, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste), finalizando a partir del sábado en Durango. CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 17 y máxima de 26 grados, con probabilidad de lluvias, el sábado tendremos una máxima de 29 y una mínima de 17 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 27 y mínima de 16. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (Tormenta Negra, 50 a 75 mm): Coahuila (norte), Nuevo León (norte, este y sur), Tamaulipas (noroeste y sur), San Luis Potosí (norte), Oaxaca (oeste y suroeste) y Chiapas (sur y sureste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro (norte), Hidalgo (norte y sureste), Veracruz (centro), Puebla (centro y sureste), Tlaxcala, Estado de México (este), Ciudad de México, Morelos y Guerrero (este y noreste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes y Tabasco. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango y Chihuahua. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Puebla y Estado de México. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Durango, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Aguascalientes (oeste), Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; y con posible formación de torbellinos: Coahuila (norte). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Campeche y Yucatán; y con posible formación de torbellinos: Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. ¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO? Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre. Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan. Características de una masa de aire frío: • Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante. • Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión. • Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos. • Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo. Efectos de una masa de aire frío: • Descenso de la temperatura. • Vientos fuertes debido a la diferencia de presión. • Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido. • Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno. En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones. ¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. ¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”? Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave. La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO Las lluvias extremas podrían afectar: • Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones. • Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús. • Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos. Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse. RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL • Evitar salir si no es necesario durante las lluvias. • No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. • Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones. • Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio. • Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil. DATO CURIOSO En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.

Publicidad