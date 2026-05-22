Pep Guardiola deja el Manchester City tras 10 años y una era histórica en Inglaterra

El anuncio fue confirmado este viernes y de inmediato colocó el foco en lo que será su despedida oficial en el Etihad Stadium, programada para este domingo, en el último partido como local del equipo en la temporada. El encuentro no solo marcará el cierre de una campaña, sino también el inicio del adiós progresivo de una de las etapas más influyentes en la historia reciente del club.

Pep Guardiola anunció su salida del Manchester City al final de la temporada, cerrando así una etapa de diez años en la que el equipo inglés se consolidó como uno de los protagonistas del futbol europeo. La decisión llega pese a que el técnico tenía un año más de contrato vigente, tras una renovación firmada a finales de 2024.

Durante su mensaje, Guardiola señaló que no existe un motivo puntual detrás de su decisión, sino una sensación personal de cierre de ciclo. “No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna, pero dentro de mí sé que es el momento adecuado”, explicó. También dejó claro que, por ahora, no tiene planes inmediatos de volver a dirigir.

La despedida se da en un contexto de cambios dentro del propio club. En los últimos meses se han producido salidas de figuras clave en el entorno deportivo del Manchester City, lo que ya anticipaba una reconfiguración interna. A esto se suma la reconstrucción de la plantilla tras una temporada anterior sin títulos, algo poco habitual en el ciclo reciente del equipo.

En términos deportivos, Guardiola deja el club con una de las etapas más productivas en su historia: seis títulos de Premier League y una UEFA Champions League, además de múltiples copas nacionales e internacionales. En total, dirigió más de 590 partidos oficiales con el equipo.

El último año de su ciclo incluyó una renovación parcial del plantel y la obtención de títulos en copas domésticas, lo que permitió cerrar el periodo con resultados competitivos, aunque sin el dominio absoluto de campañas anteriores. La directiva y el cuerpo técnico preparan ahora el homenaje del domingo, que incluirá un reconocimiento por parte del club y la afición.

En el plano inmediato, la atención también está puesta en quién podría ocupar su lugar. El nombre que más ha sonado es el de Enzo Maresca, quien ya tuvo paso previo por la estructura del Manchester City como parte del cuerpo técnico y en el desarrollo de categorías inferiores antes de su experiencia reciente como entrenador principal en la Premier League.

Más allá del reemplazo, el club entra en una etapa de transición. La salida de Guardiola abre interrogantes sobre el estilo de juego y la continuidad de un modelo que marcó tendencia en Inglaterra durante la última década. Su influencia no solo se reflejó en los títulos, sino también en la forma en que otros equipos adoptaron ajustes tácticos inspirados en su propuesta.