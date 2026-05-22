Recibe Claudia Sheinbaum a delegación de la Unión Europea en Palacio Nacional

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes la ceremonia oficial de bienvenida a la delegación de la Unión Europea en el Patio de Honor de Palacio Nacional, en el marco de la Cumbre México-Unión Europea y la firma del Acuerdo Global Modernizado entre ambas partes. La mandataria mexicana recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes realizan una visita oficial a México para fortalecer los vínculos políticos, comerciales y de cooperación bilateral.

La ceremonia protocolaria se realizó en uno de los espacios más emblemáticos del recinto histórico, donde Sheinbaum dio la bienvenida a los representantes europeos acompañada de integrantes de su gabinete y funcionarios diplomáticos. Durante el encuentro se prevé la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, instrumento que busca actualizar y ampliar la relación económica y comercial entre ambas regiones, además de reforzar la cooperación en áreas estratégicas como inversión, desarrollo sostenible, seguridad, innovación y transición energética.

SE FORTALECEN LAS RELACIONES INTERNACIONALES La visita de la delegación europea ocurre en un contexto de fortalecimiento de relaciones internacionales para México, así como de diversificación de mercados y alianzas económicas frente a los cambios en el escenario global.

Previo al encuentro, la presidenta Sheinbaum destacó la importancia de mantener una relación sólida con Europa, sin dejar de lado la cooperación con América del Norte, al considerar que México debe mantener abiertas sus oportunidades comerciales y diplomáticas con distintas regiones del mundo.

Se prevé que alrededor de las 13:00 horas, Sheinbaum, Von der Leyen y Costa emitan un mensaje conjunto desde Palacio Nacional, donde darán detalles sobre los alcances del acuerdo y los compromisos alcanzados durante la cumbre bilateral.

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