Fallece el reconocido historiador ganador del Pulitzer David McCullough

En el documental de HBO “ Painting With Words ”, el historiador coméntó que él pensaba en “ escribir la historia como si fuera una obra de arte ”.

“Me esfuerzo por escribir un libro que podría calificar como literatura. No quiero que solo sea legible. No quiero que solo sea interesante. Quiero que sea algo que conmueva al lector”, explicó McCullough.

TE PUEDE INTERESAR: Stephen King declara en un juicio federal antimonopolio contra la fusión de grandes editoriales

Anuncio

As mismo, McCullough fue también conocido por su voz de barítono por los fans de “The American Experience” de PBS y el documental épico de Ken Burns “Civil War”. Mientras que para el autor de “Hamilton”, Ron Chernow, McCullough era “el nombre y la voz de la historia estadounidense”.

En tanto, McCullough también fue blanco de duras críticas por su libro de 2019 “The Pioneers” por empequeñecer las brutalidades cometidas contra los indígenas estadounidenses cuando los colonos del siglo XIX.