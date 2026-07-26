Filippa Giordano cierra al ritmo del mariachi la FINA 2026

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    Filippa Giordano cierra al ritmo del mariachi la FINA 2026

Entre música original y covers la cantante italiana Filippa Giordano puso a bailar y a cantar a los saltillenses en la clausura de la FINA este sábado 25 de julio

Después de 42 días y 280 actividades llegó a su fin el Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) por motivo del marco de los 449 aniversario de nuestra ciudad, el cual concluyó con el magno concierto de Filippa Giordano este sábado 25 de julio en el Auditorio Parque las Maravillas en punto de las 20:00 horas.

La cantante apareció entre los pasillos en un vestido largo de color rojo, con flores en la cabeza interpretando la canción “Habanera” mientras saluda y se tomaba fotografías con los espectadores, ya arriba del escenario comentó al público con emoción:

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“Muchas gracias, Saltillo. Para mí es un gran honor poder cerrar este maravilloso festival ¡Feliz cumpleaños! Se merece el nombre del Atenas de México, de verdad estoy muy honrada de poder estar con todos ustedes”, dijo la estrella.

Para su siguiente interpretación cantó “Dime cuando tú” de Juan Gabriel, seguido de la famosa canción “Volare”. Además, durante su repertorio agregó covers de canciones de cantautores mexicanos como Agustín Lara, y canciones en inglés como “Love is in the air” originaria del cantante australiano de origen escocés John Paul Young.

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Pero no fue hasta la canción “Dancing Queen” del grupo ABBA que puso a bailar al público, junto con las palmas arriba, seguido de la canción “Escándalo”, a lo largo de presentación en distintas ocasiones la cantante interactuó con el público y realizó distintas dinámicas para conectar aún más con los presentes.

Después de una breve pausa, en donde los músicos tocaron para ambientar a los espectadores, Filippa regresó al escenario vestida completamente de charra en un traje negro con decoraciones doradas y un sombrero a juego con la vestimenta, quien acompañada de un grupo de mariachi saltillense interpretaron “Hasta que te conocí” canción de Juan Gabriel , seguido de “Déjame vivir” de Roció Duncan y Juan Gabriel, el publico agradecido le otorgo un ramo de flores.

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Minutos más tarde la cantante sorprendió al auditorio al entrar con la prenda más representativa de nuestra ciudad, con un sarape color amarillo en su mayoría y sus colores a juego, lo cual los saltillenses respondieron con aplausos y gritos de felicidad.

“De verdad, el sarape de Saltillo. Es fiesta, es color, como lo es México, como lo son ustedes, como es su gente, es algo hermoso, y no hay palabras, gracias, gracias, para mi ha sido un honor cantarles esta noche”, expresó la cantante.

Para finalizar su presentación cantó una de las canciones más emblemáticas de nuestro país “Cielito lindo”, lo cual el público de pie la despidieron y entre aplausos solicitaron otra canción, la cantante sorprendida regresó al escenario y aseguró que no lo tenía planeado, agradeció al público su entrega, y cantó de nuevo a petición de los presentes “Dancing Queen” quienes salieron de sus asientos y se dirigieron a la parte de enfrente del escenario para brincar, bailar y gozar la última canción.

Durante este periodo de fiesta se presentaron en la ciudad estados invitados como Durango, Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas por mencionar algunos, así como 3,900 participantes y 3,700 participantes saltillenses. También se contó con la presencia de países invitados como Brasil, Corea, Cuba, España entre otros.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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