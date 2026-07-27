Trump exige que el Senado cancele receso de agosto hasta aprobar ley electoral

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    Trump exige que el Senado cancele receso de agosto hasta aprobar ley electoral
    Trump lleva semanas presionando a los republicanos del Senado para que aprueben la Save America Act. ESPECIAL.

El proyecto podría dejar a millones de estadounidenses sin derecho al voto al exigir una prueba de ciudadanía

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump exigió el lunes que el Senado cancele su receso de agosto hasta que apruebe una ley según la cual toda persona debe presentar prueba de ciudadanía para votar, aun cuando los republicanos no tienen los votos para pasarla.

Trump ha instado repetidamente al líder de la mayoría del Senado, John Thune, a eliminar el filibusterismo legislativo, que en la práctica fija un umbral de 60 votos para aprobar proyectos en esa instancia de 100 miembros, o a encontrar otra vía para aprobar la llamada “SAVE America Act” (por siglas de Safeguard American Voter Eligibility”).

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Pero los republicanos solo tienen una mayoría de 53-47, y Thune ha dicho una y otra vez que no tienen los votos para aprobar la iniciativa ni para cambiar las reglas y sortear el filibusterismo.

Trump escribió en redes sociales: “John Thune no debería permitir que el Senado ‘se vaya de la ciudad’ hasta que apruebe la Ley Save America o, mejor aún, PONGA FIN AL FILIBUSTERISMO”.

Más tarde, Trump insistió ante los reporteros el lunes en que tiene una buena relación con el líder de la mayoría del Senado, pero “tiene que hacer su trabajo”.

Es la más reciente escalada en una campaña de presión de meses por parte de Trump y otros en la base del Partido Republicano para aprobar la ley antes de las elecciones de medio término. Un grupo pequeño pero vocal de senadores republicanos también ha presionado a Thune para que encuentre una manera de avanzar.

Los republicanos de la Cámara de Representantes también han intentado crear otra vía para la legislación mediante el proceso de conciliación presupuestaria, lo que permitiría que el dinero asociado a las reglas de votación pase por el Senado con una mayoría simple.

La Cámara aprobó la semana pasada un marco presupuestario que incluía 10 mil millones de dólares para reformas electorales alineadas con la Ley SAVE America. Pero Thune ha dicho que los republicanos tampoco tienen actualmente los votos para ese enfoque.

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