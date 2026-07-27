Critica asesor de seguridad de la Casa Blanca sistema político de México

WASHINGTON DC, EU.-La existencia en México de cárteles que controlan territorio y que tienen la capacidad de matar, extorsionar y secuestrar a cualquier persona es la razón por la que ni el sistema judicial ni el sistema político del país funcionen, aseguró el Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller. Durante la entrega de la “Medalla por Servicio en la Frontera Mexicana” en el Pentágono este lunes, Miller aplaudió al personal castrense de Estados Unidos desplegando en la frontera con México asegurando que esto es fundamental para que los cárteles mexicanos de la droga no desestabilicen la democracia dentro de Estados Unidos.

“En México, hoy una razón por la que el sistema judicial no funciona, por la que el sistema político no funciona, por la que el sistema legal no funciona. Y esto es porque el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera”, dijo Miller. “Y la línea que impide que esa realidad (mexicana) exista en nuestro País es la línea fronteriza que ustedes defienden día tras día, y que cuya defensa ha salvado vidas”, dijo Miller en su discurso en el Pentágono.

CELEBRA DESIGNACIÓN DE CÁRTELES Ante el Secretario de la Defensa, Pete Hegseth, y ante el jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, Dan Caine, el Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca celebró además la decisión del presidente Trump de designar a 8 cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras en su mandato. “Como Organización Terroristas Extranjeras, los cárteles mexicanos de la droga se encuentran en la misma situación legal que el Estado Islámico o Al Qaeda... Pero ellos operan a pocos metros de donde ustedes se presentan a cumplir con sus deberes todos los días”, dijo el asesor presidencial Miller a las tropas reunidas.

“Estas organizaciones no sólo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, sino que también exportan sofisticadas organizaciones criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia y acabar con el Estado de Derecho en nuestro país”, dijo Miller quien sin embargo evitó dar más pruebas.

IMPULSOR DE LA IDEA DE ATACAR A CÁRTELES Creada en 1918 para premiar a las tropas de Estados Unidos que participaron en operación en México liderada por el General John Pershing para capturar al revolucionario mexicano Francisco Villa entre 1916 y 1917, la “Medalla por Servicio en la Frontera Mexicana” fue resucitada por el Presidente Donald Trump en 2025. Apenas en junio, un nuevo libro de dos periodistas del diario The New York Times, Maggie Haberman y Jonathan Swan, ubicó a Miller como el principal impulsor de la idea de atacar a los cárteles en territorio mexicano durante los primeros meses de la Presidencia de Trump en 2025, algo que al final no se concretó.

Desde el inicio de su mandato, el presidente Trump ha tomado diversas decisiones para privilegiar la protección militar de la frontera de México incluyendo el despliegue en 2025 de hasta alrededor de 10 mil efectivos militares tanto activos como de la Guardia Nacional para ayudar a las agencias civiles.