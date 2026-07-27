Madre de Dana Yanina exige investigar abusos en Academia Doenitz por caso Dafne Zapata

La madre de Dana Yanina, primera persona detenida por la investigación del feminicidio de la adolescente Dafne Zapata, ocurrido durante un campamento de la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas, pidió que las autoridades amplíen las investigaciones para incluir las denuncias por presuntos abusos físicos, sexuales, privación de la libertad y malos tratos que, aseguró, ocurrieron al interior de la institución. Durante un encuentro con medios de comunicación, la mujer afirmó que su hija presentó denuncias formales por abuso sexual y privación de la libertad, sostuvo que colaboró con las autoridades desde el día siguiente de los hechos y solicitó que se esclarezcan todas las responsabilidades relacionadas con el caso.

AFIRMA QUE NO EXISTEN PRUEBAS QUE ACREDITEN LA RESPONSABILIDAD DE SU HIJA La madre de Dana Yanina aseguró que, hasta el momento, la única imputación en contra de su hija deriva del señalamiento realizado por otra persona involucrada en la investigación. “Todo mundo tiene que saber que no hay ninguna prueba más que la denuncia y acusación de Estrella que Dana fue la última que la vio. No hay ninguna prueba y entonces nosotros tenemos miles de denuncias y testimonios que ella no es culpable y no las están aceptando. No hay ninguna prueba, no se ponen a pensar que algo está mal.” También rechazó que Dana Yanina fuera quien grabó el último video de Dafne con vida y afirmó que ambas jóvenes mantenían poco contacto debido a que se encontraban en áreas distintas dentro de la academia. “Casi no (convivían), a ella nada más la bajaban. Incluso un amiguito de esta niña, de la fallecida, el angelito, este fue a declarar que dijo que no, no se juntaban con Dana porque era de otra área, porque nada más la tenían encerrada y bajaba a hacer de comer. Por eso pensaron que era empleada porque así la usaban como gata.” SEÑALA QUE SU HIJA ERA ESTUDIANTE DE LA ACADEMIA La madre sostuvo que Dana Yanina era estudiante de la Academia Militarizada Doenitz y aseguró contar con documentación y comprobantes de pago que, dijo, acreditan esa condición. “Yo hice a dominio público los comprobantes de pago mensuales y si se ponen a verlos, a veces no pagábamos los 50,000 pesos de golpe; los pagábamos por partes porque a veces no nos alcanzaba.” Agregó que el último pago fue realizado un mes antes de los hechos.

ASEGURA QUE SU HIJA DENUNCIÓ ABUSO SEXUAL Durante sus declaraciones, la madre afirmó que su hija le reveló haber sido víctima de una violación y señaló como presunto responsable al comandante identificado como Mora. “Dana tiene ansiedad, no quiere comer. Cuando ya me contó que la habían violado, ese desgraciado... Yo creo en mi hija; créame que soy de esos papás que si supiera que es culpable, no estuviera aquí. Yo estuve aquí y le diría, “Di la verdad.” porque la he acostumbrado con principios a ella y a sus hermanas. Siempre hemos hecho lo correcto.” Asimismo, sostuvo que existen otras presuntas víctimas dentro de la institución y pidió que esos casos también sean investigados. “Y sé y confío en Dios que todo lo que hemos hecho bien se nos va a retribuir pronto y que esas personas que están arriba pagando, modificando, no aceptando evidencia real van a ser castigadas también. Exijo que sean investigadas y castigadas porque no puede ser que una niña haya fallecido en ese lugar. Y mi hija no es la única maltratada ni violada. Ya hay varias niñas que también fueron violadas.” Más adelante reiteró: “Dense cuenta de cómo trataron a mi hija. La juzgan por ser mayor de edad. Tiene un mes que cumplió 18. Fue violada a los 17. A los tres meses de cumplir 17 años. ¿A poco eso no vale?“. Posteriormente añadió: “Fue el comandante Mora, él es el responsable”. AFIRMA QUE DANA DECLARÓ DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LOS HECHOS La mujer aseguró que, tras recuperar a su hija, acudieron ante las autoridades para presentar una denuncia y rendir su declaración sobre lo ocurrido. “Claro, ella como parte de ahí, vio cosas. Ella les declaró al siguiente día de que la pudimos rescatar del secuestro. Al siguiente día. Así como estaba, así la trajimos porque pensamos que era lo correcto. Venir a ver denuncia. Denuncia que no nos aceptó la licenciada Rosalba.” Sobre la información relacionada con la muerte de Dafne, indicó: “No puedo hacer el comentario, pero desde un principio está ahí. Relacionada (con Dafne), sí la vio; ella no vio quién fue (la persona culpable). Sí la vio (a Dafne). Y ella va a decir lo que es y lo real.” También afirmó que su hija se negó a señalar a una persona sin tener conocimiento directo de los hechos. “Le dijeron que dijera quiénes habían sido, pero mi hija les contestó, “Yo no puedo mentir ni acusar a alguien que no me consta.”” SEÑALA QUE EXISTEN DENUNCIAS POR SECUESTRO La madre indicó que, además de las denuncias por abuso sexual, también fue presentada una denuncia por privación de la libertad. “Y hay denuncia, hay denuncia por secuestro también. Para que quede asentado, hay denuncia de todo eso.”

PIDE QUE SE INVESTIGUE A TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS Durante la conferencia, la madre de Dana Yanina solicitó que las investigaciones no se limiten a una sola persona y que se revisen todas las denuncias relacionadas con la Academia Militarizada Doenitz. “Que se haga justicia. Porque mi hija no es el único caso. Hay miles de casos en todos lados que no se hace justicia, como el de la niña Dafne, como mi hija y entre otros más. ¿Por qué? Porque hay gente de arriba que paga, que está parada. ¿Y nosotros, que no tenemos dinero, que no conocemos gente de arriba, tenemos que pagar por ellos? No es así, señores. No es así. No vamos en contra de una niña y otra niña. Vamos en contra del gobierno, de los corruptos que siempre se dejan manipular por el dinero.” Al ser cuestionada sobre el proceso que enfrenta su hija y la postura de la Fiscalía, respondió: “Que lo investiguen, a todos. Que los investiguen porque no aceptan las pruebas. Hay denuncias, hay pruebas. No las están aceptando. Que los investiguen a todos. Y si tienen antecedentes donde haya pasado situaciones parecidas, que los quiten de ese cargo. Y que tomen cartas en el asunto, también legales, porque también deben pagar. No importa que estén arriba ni que tengan cargos superiores. Tienen que pagar ante la ley sus fechorías.” Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación por el feminicidio de Dafne Zapata. Dana Yanina permanece sujeta a proceso como la primera persona detenida dentro de la indagatoria, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

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