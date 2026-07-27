Trump dice que Irán ha pedido negociar y que hay posibilidades de llegar a un acuerdo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán ha pedido a Washington negociar el fin del conflicto y aseguró que existen “posibilidades” de alcanzar un acuerdo.

Fue este lunes que el mandatario informó que pausó los bombardeos sobre Irán para dar margen a las negociaciones destinadas a poner fin l conflicto, aunque advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

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En ese sentido reconoció que le gustaría disponer de más armamento para la guerra con Irán, aunque aseguró que el país cuenta con suficientes reservas de munición para mantener la ofensiva.

De acuerdo al republicano la República Islámica ha solicitado una nueva reunión.

“Quieren reunirse y nos estamos reuniendo. Veamos qué pasa. Hay posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo”, declaró a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, en ruta a un evento en Míchigan.

El mandatario agregó que ordenó detener los ataques contra la República Islámica para dar espacio a las negociaciones, después de que Teherán se lo solicitara.

“Nos pidieron muy amablemente: ‘Por favor, paremos, reunámonos’”, dijo Trump, aunque advirtió que los bombardeos se reanudarán si las conversaciones fracasan.

MÁS ARMAMENTO

Por otro lado, fue a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan, que el presidente e EU declaró a la prensa que le gustaría contar con más armamento:

“Estamos en muy buena forma. Pero, para algunas de las cosas más sofisticadas, sin duda nos gustaría tener más”,

Afirmó que Estados Unidos dispone de “mucha munición” de distintos tipos, pero culpó a la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) de haber enviado demasiado armamento avanzado a Ucrania para la guerra con Rusia.

No obstante, aseguró que la industria armamentística estadounidense está acelerando la producción, incluidos los sistemas de defensa antimisiles Patriot.

Lo anterior trasciende después de que la cadena CNN informara de que existe preocupación en la Casa Blanca por el nivel de las reservas de munición, mientras el mandatario evalúa la posibilidad de lanzar una ofensiva a gran escala contra la República Islámica.