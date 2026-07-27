FGR reitera su postura sobre el arresto de Ernesto Ruffo y niega ‘persecución política’

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    FGR reitera su postura sobre el arresto de Ernesto Ruffo y niega ‘persecución política’
    FGR detalla proceso de investigación en contra de Ernesto Ruffo Vanguardia

Simpatizantes y militantes comparan los casos del exgobernador Ruffo y del gobernador en licencia Rocha Moya, acusando al gobierno federal de ‘persecución política'

El 27 de julio, la Fiscalía General de la República, nuevamente, defendió la investigación en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

La FGR reiteró que el exgobernador, y otras 7 personas, fueron vinculadas a una extensa red de huachicol fiscal. En su comunicado exponen que la investigación recaudó suficientes pruebas para legitimar el arresto de Ruffo por los delitos de contrabando de combustible.

Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política’ informa la FGR.

El arresto, y posteriormente, el vinculamiento a proceso de Ernesto Ruffo ha causado debates y cuestionamientos por parte de los partidos opositores al régimen federal de Morena. Simpatizantes y militantes han acusado el acto como ‘persecución’, ‘violencia’ o ‘venganza’ política.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República, gestionada por Ernestina Godoy, mantiene su postura sobre los hechos que registró la investigación. Se destacó que el primer hallazgo sustancial fue el registro de 33 ferrotanques, presuntamente, abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Se colaboró en que los contenedores pertenecían a una red de distribución clandestina de hidrocarburos, a través de empresas fachadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/venganza-politica-declara-calderon-y-grupo-idea-por-el-caso-de-ernesto-ruffo-NB22455181

Se señaló que la red de combustible tenía vínculos en Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo Laredo. Se asevera la participación de la empresa Ingemar y expresó que ‘Ernesto ‘N’ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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