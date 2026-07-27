FGR reitera su postura sobre el arresto de Ernesto Ruffo y niega ‘persecución política’

El 27 de julio, la Fiscalía General de la República, nuevamente, defendió la investigación en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

La FGR reiteró que el exgobernador, y otras 7 personas, fueron vinculadas a una extensa red de huachicol fiscal. En su comunicado exponen que la investigación recaudó suficientes pruebas para legitimar el arresto de Ruffo por los delitos de contrabando de combustible.

‘Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política’ informa la FGR.