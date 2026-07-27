‘Venganza política', declara Calderón y Grupo IDEA por el caso de Ernesto Ruffo

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    ‘Venganza política', declara Calderón y Grupo IDEA por el caso de Ernesto Ruffo
    ‘Venganza política’, declara Calderón y Grupo IDEA Vanguardia

Tras el vinculamiento a proceso de Ernesto Ruffo, expresidentes conservadores expresan ‘preocupación’ por el supuesto deterioro del Estado del derecho

El 27 de julio se reportó que el expresidente de México, Felipe Calderón, condenó las acciones en contra del exgobernador Ernesto Ruffo, quien fue vinculado a proceso, principalmente, por huachicoleo.

Las declaraciones del exmandatario, también militante del PAN igual que Ruffo, no fueron particulares, sino acompañadas por otros expresidentes de Latinoamérica. Simpatizantes, como miembros de la oposición presidencial de Morena y Sheinbaum, han expresado que la investigación en contra de Ruffo es un acto de ‘violencia política'.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-ernesto-ruffo-appel-por-delincuencia-organizada-y-contrabando-de-hidrocarburos-HF22366067

Las adheridas declaraciones del expresidente Calderón, junto con miembros del Grupo IDEA, han considerado que la investigación de huachicol y la red clandestina de hidrocarburos es ‘venganza política’ por parte de la administración presidencial.

Los expresidentes de España y Colombia, José María Aznar y Álvaro Uribe, consideraron que la persecución de la FGR contra el exgobernador fue una movida de intimidación. Expresaron ‘preocupación’ por el supuesto ‘deterioro’ de la democracia en México. Según el Grupo IDEA, Ernesto Ruffo fue el primer gobernador democráticamente electo de la oposición en la historia moderna de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/calderon-y-fox-expresan-su-apoyo-a-maru-campos-tras-cita-en-la-fgr-FG21053464

El Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), según los medios, está formado principalmente por miembros con ideales conservadores. Las declaraciones de Calderón en contra de la administración presidencial de Sheinbaum concuerdan con su postura en el caso de Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, por parte del PAN.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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