Flor y Canela celebra su 25 aniversario sacando la música a la calle

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    Flor y Canela celebra su 25 aniversario sacando la música a la calle

Con más de 15 actividades en todo el mes de octubre celebró la cafetería ‘Flor y Canela’ esta meta, cerrando con el grupo de reggae ‘Roots Mafia’

Durante el mes de octubre el restaurante Flor y Canela hizo de su 25 aniversario una fiesta colectiva y cultural que invitó a todo el público a sumarse en actividades como círculos de lectura, talleres de alfarería y talabartería, hasta presentaciones de documentales y libros, con la participación de figuras Estefanía Ramírez, Jaime Fuentes, Quatro Country Band, Jessica Villarreal y Faku, y este fin de semana la celebración concluyó a lo grande.

Este domingo 25 de octubre, en punto de las 20:00 horas, la banda Roots Mafia, un grupo local con más de 10 años de trayectoria, se encargó de cerrar con broche de oro el aniversario del restaurante y café.

“Cerramos con broche de oro este 25 aniversario [...] Agradecidos ante todo por todos los clientes que tenemos y muchos, desde hace muchos años, y esta es una bendición”, expresó Federico Di Lenna, gerente de “Flor y Canela” para VANGUARDIA.

La agrupación deleitó con más de 2 horas de música al estilo Ska, rock y un poco de cumbias a los asistentes, no solo de la cafetería, sino también a quienes se detuvieron en Paseo Capital a bailar, cantar entre gritos y aplausos con canciones como “Es por ti” de Inspector y “Verde, amarillo y rojo” de Gondwana.

“Es un gran compromiso, ser el que cierra el aniversario, pues creo que te pone la vara alta, entonces para poder meterle todos los kilos ahorita a la presentación que vamos a tener”, comentó Arturo Chávez integrante del grupo local.

La historia de Flor y Canela

Flor y Canela fue una de las primeras cafeterías que llegó al Centro Histórico de Saltillo en el siglo 21. Fue fundada en el 2001 por Roxana Silva e Iván. Posteriormente se reinventó en 2012 por Berenice Meza, convirtiéndose en un lugar emblemático, mágico y con una atmósfera especial.

Berenice Meza, dueña del lugar, compartió su profundo agradecimiento a todas las personas que se sumaron a este primer Flor y Canela Fest en donde se vivieron días de nostalgia, de reencuentros memorias y anécdotas.

“Nos sentimos muy felices de saber que contamos con una comunidad tan grande y diversa, sinceramente no esperábamos una respuesta con tanto entusiasmo y energía de parte de nuestros clientes y amigos”, expresó Berenice para este medio.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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