Flor y Canela celebra su 25 aniversario sacando la música a la calle

Durante el mes de octubre el restaurante Flor y Canela hizo de su 25 aniversario una fiesta colectiva y cultural que invitó a todo el público a sumarse en actividades como círculos de lectura, talleres de alfarería y talabartería, hasta presentaciones de documentales y libros, con la participación de figuras Estefanía Ramírez, Jaime Fuentes, Quatro Country Band, Jessica Villarreal y Faku, y este fin de semana la celebración concluyó a lo grande.

Este domingo 25 de octubre, en punto de las 20:00 horas, la banda Roots Mafia, un grupo local con más de 10 años de trayectoria, se encargó de cerrar con broche de oro el aniversario del restaurante y café.

“Cerramos con broche de oro este 25 aniversario [...] Agradecidos ante todo por todos los clientes que tenemos y muchos, desde hace muchos años, y esta es una bendición”, expresó Federico Di Lenna, gerente de “Flor y Canela” para VANGUARDIA.