Gabriela Ortiz hace historia en los Grammy 2026: tres galardones para una compositora mexicana

La compositora mexicana Gabriela Ortiz se convirtió en otra de las grandes ganadores latinas de los Premios Grammy 2026, al obtener tres premios que reconocen a la música nacional y el trabajo de esta autora y docente de la UNAM

La artista obtuvo el Grammy a la Mejor Interpretación Coral por Yanga, una pieza interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Los Angeles Master Chorale bajo la dirección de Gustavo Dudamel, que combina voces y sonoridades instrumentales para explorar narrativas históricas y culturales.

Además, Yanga también fue reconocida con el Grammy al Mejor Compendio Clásico, destacando la excelencia sonora y la calidad interpretativa del álbum completo que recoge esta obra.