Gabriela Ortiz hace historia en los Grammy 2026: tres galardones para una compositora mexicana

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 3 febrero 2026
    Gabriela Ortiz hace historia en los Grammy 2026: tres galardones para una compositora mexicana

Su proyecto ‘Yanga’ se llevó los premios en las categorías de Mejor Interpretación Coral, Mejor Composición Clásica Contemporánea y Mejor Compendio Clásico

La compositora mexicana Gabriela Ortiz se convirtió en otra de las grandes ganadores latinas de los Premios Grammy 2026, al obtener tres premios que reconocen a la música nacional y el trabajo de esta autora y docente de la UNAM

La artista obtuvo el Grammy a la Mejor Interpretación Coral por Yanga, una pieza interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Los Angeles Master Chorale bajo la dirección de Gustavo Dudamel, que combina voces y sonoridades instrumentales para explorar narrativas históricas y culturales.

Además, Yanga también fue reconocida con el Grammy al Mejor Compendio Clásico, destacando la excelencia sonora y la calidad interpretativa del álbum completo que recoge esta obra.

La tercera estatuilla fue para Ortiz en la categoría de Mejor Composición Clásica Contemporánea por Dzonot, un concierto para violonchelo que ha tenido destacadas interpretaciones internacionales, ilustrando el sello distintivo de la compositora en integrar raíces musicales mexicanas con técnicas contemporáneas de la música académica.

Originaria de la Ciudad de México y profesora de composición en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ortiz fue aclamada por su trabajo en el proyecto musical Yanga que destacó por su fusión de elementos de la música académica, el jazz, el folklore y las expresiones vernáculas.

Con información de Milenio

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Música
Premios Grammy

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Senado morenista

Senado morenista
true

Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston
El alza de precios de gas en EU podría repercutir en los precios de las tarifas eléctricas en México.

Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, programa social parte del programa de Becas para el Bienestar dirigido a estudiantes de secundaria, recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir del mes de febrero.

Beca Rita Cetina sorprende a beneficiarios de nuevo ingreso con pago triple de $5,700 en febrero
Te contamos cómo la famosa conductora peruana frenó la ola de noticias falsas que aseguraban su fallecimiento en pleno 2026.

¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana
El 8 de febrero se juega el Super Bowl, partido al que no es fácil acceder económicamente ante lo caro de las entradas, sin embargo hay diversas opciones para verlo por televisión.

Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia