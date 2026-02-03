Gabriela Ortiz hace historia en los Grammy 2026: tres galardones para una compositora mexicana
Su proyecto ‘Yanga’ se llevó los premios en las categorías de Mejor Interpretación Coral, Mejor Composición Clásica Contemporánea y Mejor Compendio Clásico
La compositora mexicana Gabriela Ortiz se convirtió en otra de las grandes ganadores latinas de los Premios Grammy 2026, al obtener tres premios que reconocen a la música nacional y el trabajo de esta autora y docente de la UNAM
La artista obtuvo el Grammy a la Mejor Interpretación Coral por Yanga, una pieza interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Los Angeles Master Chorale bajo la dirección de Gustavo Dudamel, que combina voces y sonoridades instrumentales para explorar narrativas históricas y culturales.
Además, Yanga también fue reconocida con el Grammy al Mejor Compendio Clásico, destacando la excelencia sonora y la calidad interpretativa del álbum completo que recoge esta obra.
La tercera estatuilla fue para Ortiz en la categoría de Mejor Composición Clásica Contemporánea por Dzonot, un concierto para violonchelo que ha tenido destacadas interpretaciones internacionales, ilustrando el sello distintivo de la compositora en integrar raíces musicales mexicanas con técnicas contemporáneas de la música académica.
Originaria de la Ciudad de México y profesora de composición en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ortiz fue aclamada por su trabajo en el proyecto musical Yanga que destacó por su fusión de elementos de la música académica, el jazz, el folklore y las expresiones vernáculas.
