$!Gianni Gallo, acordeonista italiano, ofrecerá magno concierto en Saltillo

Gianni Gallo es un acordeonista italiano gran trayectoria, nacido en Benevento, Italia, a 70 kilómetros de Nápoles, ciudad icónica donde nace la música conocida como napolitana. En entrevista con VANGUARDIA el maestro nos cuenta que es un apasionado por la música desde pequeño, pues con apenas 6 años encontró su vocación gracias al acordeón de su hermano. “Mi hermano no quería tocar el acordeón y a mi me enloqueció”, comentó Gianni. En 1960, cuando empezó a comercializarse el acordeón electrónico un joven Gianni empezó a interesarse por este instrumento, con el cual puede realizar distintos sonidos, dándole al espectador la impresión de que se estuvieran tocando más instrumentos en la melodía. Nos comenta que tuvo una formación artística privada de niño, ya que no había un acordeón en su localidad y después tuvo que ir Roma a estudiar. Por este motivo en 1974 entra a la academia en la capital italiana.

Hasta el día de hoy ha representado a su provincia en numerosas ocasiones por varios rincones del mundo desde Europa hasta Australia, Lituania y América, donde ha pisado escenarios de Estados Unidos hasta Argentina, por mencionar algunos. Uno de los momentos más recordados por el maestro se remonta a 1974, cuando él aún era estudiante y realizaba una transcripción de la sinfonía “La urraca ladrona”. Nos comenta que la realizó tan bien que la gente lo subió en brazos para felicitarlo. “Me dio miedo sentirme entre los brazos de tanta gente [...] Nunca pensé hacer un espectáculo tan bien”, comentó el maestro. Ahora llega a la ciudad de Saltillo gracias a la invitación de la cantante de ópera Maria del Carmen Ramírez, originaria de Ciudad de México pero saltillense de corazón desde hace 40 años, y Marcela Carrizales, gestora que está impulsando la actividad Cadena de Favores.

Este sábado 2 de mayo a las 7 pm en el teatro IMSS, el maestro se presentará por primera vez en nuestra ciudad, realizando un fiesta original italiana en Saltillo, con elementos de nuestras fiestas mexicanas. Los boletos se pueden adquirir directamente en taquilla o por medio de WhatsApp al 81 1066 7556. El evento será de carácter internacional, dándole su lugar a México y a Italia, y contará con la conducción de Gabriel Najera. La noche abrirá con músicos mexicanos interpretando música nacional antes de recibir al maestro Gianni, quien por su parte interpretará a Rossini, Morricone, entre otros. Poco antes de la hora citada se estará realizando una conferencia sobre lo que disfrutaremos en este evento, donde se contarán historias y datos de las tradiciones de Italia.