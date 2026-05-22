Cruz Azul denuncia a Efraín Juárez ante la FMF por críticas al arbitraje

La tensión de la Gran Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas UNAM salió del terreno de juego y ahora apunta a los escritorios de la Federación Mexicana de Futbol. Luego de las declaraciones de Efraín Juárez tras el partido de ida, la directiva celeste presentó una queja formal ante la FMF por los comentarios del entrenador universitario sobre el arbitraje durante la Liguilla. Después del empate en el primer capítulo de la final, Juárez cuestionó públicamente las decisiones arbitrales que, según él, han favorecido a Cruz Azul desde el inicio de la fase final. Sus palabras generaron reacciones inmediatas tanto en el entorno cementero como entre aficionados y analistas.

El técnico de Pumas aseguró que La Máquina no tendría argumentos para inconformarse por decisiones arbitrales durante la serie final, pues consideró que previamente recibió marcaciones favorables. Entre los ejemplos que mencionó estuvieron una supuesta mano no señalada ante Atlas y una acción polémica en la semifinal contra Chivas.

“Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul trate de sacar ventaja de circunstancias cuando, en esta liguilla, ellos han sido los más beneficiados”, declaró Juárez en conferencia de prensa al término del encuentro. Las palabras del estratega universitario no pasaron desapercibidas. De acuerdo con información del periodista Carlos Ponce de León, la directiva de Cruz Azul decidió presentar una denuncia formal ante la FMF por considerar que las declaraciones afectan la imagen del arbitraje y del propio club. El tema también fue respaldado públicamente por Joel Huiqui, integrante del cuerpo técnico celeste, quien consideró que Juárez debería recibir una sanción económica por insinuar favoritismos arbitrales durante la Liguilla. En caso de que la Comisión Disciplinaria determine que hubo una falta al reglamento, Efraín Juárez podría recibir una multa cercana al medio millón de pesos. Sería además la segunda sanción disciplinaria que enfrenta el entrenador de Pumas desde su llegada al banquillo auriazul.

La polémica añade un ingrediente extra al partido de vuelta de la final, que ya se perfilaba como uno de los encuentros más esperados del semestre. Mientras Cruz Azul busca aprovechar la inercia que lo llevó hasta la serie por el título, Pumas intentará responder dentro de la cancha en medio de un ambiente cada vez más caliente fuera de ella. La resolución de la FMF podría darse en los próximos días, aunque el foco inmediato permanece en la definición del campeonato y en la rivalidad que ha marcado esta final del futbol mexicano.

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