Tras décadas de estudio llevaron a los expertos del museo estadounidense a afirmar que “Girl with a flute” (Muchacha con flauta) fue realizada por alguien cercano a Vermeer (1632-1675): alguien que si bien entendía su proceso de creación, pero que no llegó a dominarlo.

Hasta ahora no se sabe quién es el verdadero autor. Pudo haber sido un alumno o un aprendiz, un amateur adinerado que le pagó al pintor holandés para recibir lecciones o incluso un familiar del artista, conocido igualmente por obras como “Girl with a pearl earring” (1665-1667).

“Girl with a flute” (1669) es uno de los cuatro cuadros de Vermeer o atribuidos a él que la National Gallery of Art tiene junto con “Woman holding a balance” (1664), “A lady writing” (1665) y “Girl with the red hat” (1666/1667).

Estas cuatro obras son una de las principales atracciones del museo, por lo que hacía complicado retirarlas de la colección temporalmente para poder analizarlas en detalle. La pandemia dió una gran oportunidad para analizar estos cuadros con las últimas tecnologías y así lograr llegar a las conclusiones ahora reveladas en la exposición “Vermeer’s secrets”, abierta hasta el 8 de enero.

Si bien, “Girl with a flute” había sido atribuido hasta hoy a Vermeer, había detalles importantes que abrían la posibilidad de dudar sobre su autoría.

Entre ellas, las fracturas en la capa superior de la pintura reflejaban que esta se había secado antes que la anterior, con lo se originaron esas grietas y evidenciando que el pintor en cuestión no dominaba cómo iban a reaccionar los materiales. Así también, el blanco usado se secó además con una textura rugosa, con lo que se llegó a pensar igualmente que contenía demasiado óleo.